Sassnitzer Feuerwehr startet Stadtralley für den Nachwuchs

Das Abc des Brandschutzes und der Brandbekämpfung wird für den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz zum Abenteuer. Denn die Jüngsten können zu einer Stadtralley starten. Dabei handelt es sich um eine Schnitzeljagd, bei der Dosen gesucht werden müssen. Im Innern finden die Ralley-Teilnehmer feuerwehrtechnische Fragen und Rätsel, die zu beantworten sind.

„Die Idee zu dieser Ralley hatten die Jugendwartin Anita Lahfeld und meine Tochter Celine, die Sprecherin unserer Jugendfeuerwehr ist“, sagt Sven Teschulat, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz. Da wegen der Corona-Pandemie momentan weder Zusammenkünfte noch Ausbildung erlaubt sind, hob das Duo die Stadtralley aus der Taufe, damit der Nachwuchs nicht ganz auf die Jugendfeuerwehr verzichten muss und auch in Corona-Zeiten sein Wissen festigen kann.

Zehn Stationen müssen absolviert werden

Zehn Dosen wurden im Stadtgebiet versteckt. Der Inhalt: verschiedene Aufgaben zum Brandschutz und der Brandbekämpfung. Die gilt es zu lösen. Außerdem gibt es den Hinweis auf die nächste Dose und zum Schluss Kreide, mit der auf dem Feuerwehrhof ein Bild gemalt werden soll. Als Belohnung gibt es Leckeres aus einer Dose mit Süßigkeiten.

„Die Resonanz ist groß“, freut sich Sven Teschulat über einen gelungen Start der Aktion am vergangenen Freitag. Wer vom Feuerwehrnachwuchs – die Jugendwehr der Hafenstadt zählt aktuell 29 Mitglieder – nicht gleich auf die Suche nach den Dosen gegangen ist, hat dafür noch Zeit.

Drei Wochen soll die Aktion dauern, kündigt der Wehrführer an. In dem Zusammenhang hat Sven Teschulat eine Bitte: Wer eine Dose findet, sollte sie nicht mitnehmen, sondern an ihrem Platz lassen.

Von Udo Burwitz