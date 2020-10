Sassnitz

Wer den Namen von Horst Thiele nennt, hat unweigerlich die Eisenbahn im Kopf. Dabei ist der Sassnitzer niemals Eisenbahner gewesen, sondern Lehrer – aber eben auch der Gründer und Vorsitzende des Modellbahnclubs Sassnitz, der sich unter seiner Leitung republikweit einen Namen machte. Jetzt trauern neben der Familie auch viele Modelleisenbahner um ihn: Horst Thiele starb am 7. Oktober. Er wurde 77 Jahre alt.

Regelmäßige Siege bei Ausstellungen

Man kennt ihn von Jasmund bis Mönchgut und über die Grenzen der Insel hinaus. Zum einen hat er Generationen von Sassnitzer Schülern an der früheren Oberschule III in Werken, Mathematik und Deutsch unterrichtet. Zum anderen feierten die jungen Eisenbahn-Modellbauer aus der Hafenstadt schon zu DDR-Zeiten bei den sogenannten Spezialistentreffen große Erfolge. „Von diesen Veranstaltungen, die praktisch so etwas wie die DDR-Meisterschaften auf diesem Gebiet waren, sind wir oft als Sieger nach Hause gefahren“, erinnert sich Andreas Thiele, der Sohn des verstorbenen Vorsitzenden.

Er war Vorsitzender der Jugendkommission der Modelleisenbahner in der Reichsbahndirektion Greifswald. Die Jugend für das Hobby zu begeistern, war für Horst Thiele das Wichtigste an dieser Freizeitbeschäftigung.

Und begeistern konnte er – auch seine Familie, die ebenfalls für die Modellbahnen entflammt war. Seine Frau Ursula ist Kassenwartin des Vereins, sein Sohn seit dem zehnten Lebensjahr Mitglied und auch die Tochter ließ sich in ihrer Jugend vom Modellbau-Fieber packen. Der Club beziehungsweise die Arbeitsgemeinschaft, wie er früher hieß, war für die Thieles die zweite Familie. Auch Horst Thieles Vater zählte zu Lebzeiten zu den Sassnitzer Modellbahnern.

Er wollte nie Eisenbahner werden

Woher die Begeisterung dafür kam, kann rückblickend niemand so genau erklären. Horst Thiele stammt aus dem Sudetenland. Nach dem Krieg dort ausgesiedelt, kam die Familie über mehrere Stationen nach Sassnitz. Einen Eisenbahner gab es nicht in der Familie und auch für Horst Thiele stand eine Ausbildung bei der Bahn nie zur Debatte. Er nahm am Putbusser Institut ein Lehrerstudium auf und lernte dort auch seine Frau kennen. Beide zogen nach Sassnitz.

Die Oberschule III blieb für Horst Thiele ein ganzes Berufsleben sein Arbeitsplatz. Hier hatte er nach der Ausbildung seine erste und vor der Pensionierung seine letzte Unterrichtsstunde gegeben. Gezittert haben die Schüler vor ihrem Stellvertretenden Direktor nicht. Aber sie hatten Respekt. Horst Thiele galt sowohl beruflich wie auch privat und in der Freizeit als gerecht und konsequent.

Sonderfahrten mit Rasendem Roland organisiert

Im Dezember 1969 gründete er die Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahn-Modellbauer. Vom ersten Tag an war er deren Leiter beziehungsweise später, als aus der AG ein Verein wurde, dessen Vorsitzender. Genau war er, auch wenn es „nur“ um ein Hobby ging. Und Horst Thiele konnte andere Menschen motivieren, sie begeistern. Diese Kombination erklärt vielleicht, dass noch heute unter dem Schuldach an Modellbahnanlagen gebastelt wird.

Legendär sind die Sonderfahrten des Rasenden Roland mit dem Weihnachtsmann oder dem Osterhasen. Die Idee stammt vom Verein, der sie gemeinsam mit den jeweiligen Kleinbahnbetreibern organisierte. Horst Thiele hatte sich, obwohl gesundheitlich schon schwer angeschlagen, auch darum bis zuletzt diszipliniert gekümmert. Wegen der Corona-Schutzbestimmungen mussten die Touren in diesem Jahr aber abgesagt werden.

Sich mehr Ruhe zu gönnen oder aus der aktiven Vereinsarbeit zurückzuziehen, wäre dem 77-Jährigen nie ernsthaft in den Sinn gekommen. Bis zum Schluss hielt er bei den Modellbahnern die Zügel in der Hand und stellte im doppelten Sinne die Weichen für die Zukunft des Clubs. Der war für ihn, sagt seine Familie, schließlich sein Lebenswerk – eines, das über seinen Tod hinaus Bestand haben wird.

Von Maik Trettin