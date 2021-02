Sassnitz

Den Glanz vergangener Tage wieder sichtbar und vielleicht auch bald wieder erlebbar machen, wünscht sich nicht nur Sarah Gschlecht für die Stubnitz-Lichtspiele. Seit etlichen Jahren ist das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Gebäude bereits sich selbst überlassen. Die Diplom-Restauratorin hat sich in den vergangenen Monaten ausgiebig mit der Geschichte des Hauses beschäftigt und für ihre Diplomarbeit insbesondere die Fassade begutachtet und beurteilt.

„Ich möchte mich auf die DDR-Nachkriegsarchitektur spezialisieren – insbesondere auch auf die Neon-Leuchtschriftzüge – und habe mich mit dem Denkmalamt auf die Suche nach einem geeignetem Gebäude gemacht“, erklärt die Stralsunderin.

Schätzchen statt Schandfleck

„Es ist ein interessantes und spannendes Gebäude“, schwärmt die 30-Jährige. „Als Laie fährt man dran vorbei und oft wird es wahrscheinlich als Schandfleck angesehen. Aber von dem Eindruck kommt man schnell weg, wenn man die verschiedenen Materialien und Oberflächen sieht.“ Ihr geübtes Auge sieht statt bröckelndem braunem Putz und Beton eine sorgsam aufeinander abgestimmte und vom Architekten durchdachte Gestaltung mit unterschiedlichen Materialien.

„Man muss sich annähern, dann sieht man es“, meint Sarah Gschlecht. „In den 50er Jahren wurde mit verschiedenen Oberflächen gespielt. Für deren Gestaltung wurden die einzelnen Materialien sorgfältig ausgewählt und auch von weit weg extra bezogen, wie beispielsweise der Ziersplitt aus dem Erzgebirge. Man hat sich viel Mühe gegeben, auch wenn das durch die Abnutzung jetzt nicht mehr so zu erkennen ist.“

All diese Feinheiten möchte sie auch gerne für eine spätere Nutzung im Blick behalten und für den Betrachter auch wieder sichtbar machen. Während ihrer Arbeiten stand sie daher auch im stetigen Austausch mit dem Eigentümer, der das Gebäude 2012 ersteigerte und ein umfassendes Sanierungskonzept entwickelt.

Frischer Wind hinter alten Gemäuern

Geplant wird eine kulturelle Nutzung, die im Erdgeschoss erneut um ein gastronomisches Angebot in Form eines Café´s oder Restaurants ergänzt wird. Im ehemaligen Kinosaal könnten dann bald Konzerte, Filmvorführungen oder Ausstellungen stattfinden. Doch schon vor seiner Sanierung – planmäßig ab 2022 – soll das Gebäude für die Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen oder Ausstellungen zugänglich gemacht werden. Und nach den bisherigen Plänen soll bereits für dieses Frühjahr für die Sassnitzer hier eine kleine Sammelstelle für historische Fotos, Videos und Dokumente über das Gebäude eingerichtet werden, die die Geschichte des Gebäudes erzählt.

Während der Stralsunder Architekt Joachim Horbasch verantwortlich für die ganzheitliche Gestaltung des Gebäudes war, überzeugte bei der Ausschreibung zur Gestaltung der 12 Betonwerkstein-Platten der Rostocker Künstler und Bildhauer Jo Jastram, der dann die bekannten Reliefs wie die „Badende mit Ball“ schuf. Diese sollten Motive der körperlichen und geistigen Erholung abbilden und spiegelten in ihrer Funktion als „Kunst am Bau“ die typische Architektur der 50er Jahre wieder.

Historische Vielfalt blieb erhalten

Für ihre Diplom-Arbeit mit dem Titel „Die Fassade der ehemaligen Stubnitz-Lichtspiele in Sassnitz mit Kunst am Bau von Jo Jastram – Konservatorische Bestands- und Zustandserfassung sowie Entwicklung eines Maßnahmenkonzepts“ recherchierte sie nicht nur die Objektgeschichte, machte eine visuelle Bestandsaufnahme und nahm Proben. „Es ist wichtig, dass man die ganze Fassade betrachtet. Da kann man sich nicht nur auf einen Ausschnitt konzentrieren, sondern muss die gesamte Fassade bewerten, um ein Gesamtkonzept entwickeln zu können“, meint die Restauratorin.

„Die Lichtspiele haben die Besonderheit, dass sich trotz der vielen Jahre so viel von der Originalsubstanz erhalten hat“, erklärt Sarah Gschlecht. „Originale Fenster, Leuchten, Schriftzüge oder historische Türbeschläge sind noch vorhanden und auch die originale Farbigkeit ist noch nachvollziehbar, da dies alles nie überarbeitet worden ist. Es ist ein richtig kleines Schätzchen. Da das Gebäude von invasiven baulichen Maßnahmen in der Nachwendezeit verschont geblieben ist, blieb eine bemerkenswerte Fülle an wirklich historischen Materialien vorhanden.“ Für die 12 Reliefs von Jo Jastram an der Fassade trifft dies jedoch nur noch auf elf Exemplare zu. Die Figur eines Geigenspielers ist in den Jahren abhanden gekommen.

Die Stubnitz-Lichtspiele Sassnitz Als Lichtspieltheater mit Gastronomiebetrieb und Kulturhaus wurde das Gebäude in der jetzigen Stralsunder Straße am 23. Dezember 1958 mit dem Film „Das Lied der Matrosen“ eröffnet. 497 Plätze bot der Kinosaal. Die Bühne wurde in den folgenden Jahren jedoch nicht nur für Kino- und Theateraufführungen, sondern auch für Festlichkeiten wie Einschulungen und Jugendweihen genutzt. Nach der Renovierung kam 1976 auch noch das Klubkino hinzu, in dem 40 Besucher während der Vorstellung auch Kaffee und alkoholische Getränke oder sogar Speisen konsumieren konnten. Ende der 80er Jahre wurden die Lichtspiele nochmals saniert und auf den neuesten Stand der Vorführtechnik gebracht, bevor 1992 der Betrieb eingestellt wurde. Einige Jahre wurde das Gebäude dann noch als Jugendtreff und Disco genutzt. Da das Gebäude mit einer Nutzungsfläche von 2000 Quadratmetern als charakteristischer Bau der 1950er Jahre in der DDR eingestuft wird, wurde es 2007 unter Denkmalschutz gestellt. Im Jahr 2012 wurden die Stubnitz-Lichtspiele versteigert

Mit Jo Jastram zum Diplom

Nachdem sie im Oktober 2019 im Rahmen des Studiengangs Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung für Wandmalerei und Architekturoberfläche an der Dresdener Hochschule für Bildende Künste mit ihren Untersuchungen und Arbeiten in den Stubnitz-Lichtspielen begann, konnte sie hier vor Ort im September 2020 auch ihre Diplomarbeit verteidigen. „Es ist ein schönes Projekt. Ich würde mich freuen, wenn die Zusammenarbeit dann auch zukünftig bestehen bleibt“, bietet die nun freiberufliche Restauratorin dem Eigentümer bei der Umsetzung der Sanierungspläne auch weiterhin ihre Unterstützung an.

Von Wenke Büssow-Krämer