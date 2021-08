Sassnitz

Im Wohngebiet an der Mukraner Straße in Sassnitz ist am Sonntag Nachmittag ein Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Der Aufprall war aber so heftig, dass das Mauerwerk am Wohnzimmer-Giebel gerissen ist – und zwar in der kompletten Stärke. Man könne durch den Spalt praktisch von draußen bis ins Wohnzimmer gucken, schilderte der stellvertretende Wehrführer Marcel Gau die Situation.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Nachbarin aus dem Haus gegenüber vorwärts aus ihrer Garage ausparken wollen. Hierbei stellte sie nach eigenen Angaben fest, dass der Sitz nicht optimal eingestellt war. Als sie den Sitz während des Manövers einstellte, kam sie nicht mehr an das Bremspedal.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sowohl die Fahrerin des Mercedes Kombi als auch ihre Nachbarn aus dem Haus gegenüber standen unter Schock, blieben aber ansonsten unverletzt. Es sei unfassbar, dass ihr so etwas passiert sei, sagte die mutmaßliche Verursacherin des Unfalls mehrfach.

„Ich lag auf der Couch, als es plötzlich kräftig rumste“

Die Bewohner des Hauses hatten gerade Mittagruhe gehalten. „Ich lag im Wohnzimmer auf der Couch, direkt hinter der Innenseite der Wand, als es plötzlich kräftig rumste“, erzählt der Mieter. Er sei sofort nach draußen gelaufen um nachzusehen, was passiert sei.

Dort entdeckte er den Wagen der Nachbarin, der den Zaun des Vorgartens durchbrochen und gegen die Hauswand gefahren war. Der Aufprall war so heftig, dass er das Mauerwerk zerriss und auch die Dachziegel in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz setzten Stützen unter den Dachgiebel, um ihn provisorisch zu stabilisieren. Das dazu notwendige Material hatte einer der Kameraden am Sonntag von einem Sassnitzer Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen. „Das muss sich erst ein Statiker angucken und dann entscheiden, wie sicher diese Wand ist“, sagte Marcel Gau. Bis dahin dürfen die Bewohner das Wohnzimmer nicht betreten; die übrigen Räume des Einfamilienhauses können sie weiter nutzen. Die Polizei schätzt den am Auto entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro und am Haus auf rund 50 000 Euro.

Vor etwa sechs Jahren hatte es nur ein paar Meter weiter einen Unfall gegeben, an den sich am Sonntag viele Nachbarn erinnerten. Damals war ein 77-jähriger Honda-Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg hinweg gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses an der Mukraner Straße gefahren. Seinerzeit wurden drei Menschen verletzt.

Von Maik Trettin