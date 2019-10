Subbotnik und „Stern Meißen“: Stadtgeschichte in Bildern

Sassnitz

Birgit Garbuzinski und Frank Biederstaedt stecken ihre Köpfe dicht über dem Bild zusammen, das vor ihnen auf dem Schreibtisch liegt. Ihre Augen scannen die Fotografie fast Millimeter für Millimeter nach interessanten Details. Die Aufnahme zeigt die Grundsteinlegung für die heutige Rügen-Galerie in Sassnitz. „Guck mal“, sagt der Leiter des Sassnitzer Stadtarchivs zu seiner Kollegin, „das ist nun auch schon über 20 Jahre her!“ Beide können sich noch an den Bauernmarkt und das Barackenviertel erinnern, die vorher an dieser Stelle standen. „Aber wer heute 20 und jünger ist, kennt das nur noch aus Erzählungen.“ Oder von Bildern. Mehr als 20 000 Aufnahmen aus der Stadtgeschichte gehören zur Fotosammlung des Sassnitzer Stadtarchivs. Einen Teil hat Frank Biederstaedt in seinem neuen Buch „Sassnitzer Ansichten – Sassnitzer Alltag“ veröffentlicht.

Die östliche Waldmeisterstraße in Sassnitz Ende der 70er-Jahre. Sie war unbefestigt und nach Regen bildeten sich zahlreiche Pfützen. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz/Gerhard Zeidler

Es ist eine Art Fotobuch im besten Sinne. Keine Chronologie, keine Thematik, nur ein dünner roter Faden namens „ Stadtgeschichte“, der sich durch den Band zieht und kleine Kapitel mit Titeln wie „Bei der Arbeit“ oder „Unsere Schulen“ – das war’s. Viel mehr braucht es auch nicht, um den Leser und Betrachter zu fesseln. Denn viele der Orte kennen die meisten Sassnitzer und viele Sassnitz-Besucher noch genau so, wie sie auf den Bildern zu sehen sind. Die wenigsten Fotografien sind älter als die Stadt Sassnitz. Biederstaedt hat bei seiner Auswahl absichtlich denen den Vorzug gegeben, die die jüngere Stadtgeschichte dokumentieren. Das aktuellste Foto stammt aus dem Jahr 2017. „Die Leute, die heute um die 50 oder 60 Jahre alt sind, haben Zeit und Muße, sich zu erinnern“, sagt er. Sie erkennen auf den Bildern viele Szenen, Gebäude oder Plätze, die sich seit ihrer Jugend zum Teil stark verändert haben oder mittlerweile gar ganz verschwunden sind.

Als die F 96 eine Kopfsteinpflasterstraße war

Die Stralsunder Straße in Sassnitz auf Höhe des Erwin-Fischer-Rings um 1976. Kurze Zeit später wurde die Fahrbahn asphaltiert. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz / Harro Schack

Und vieles, was noch gar nicht so lange zurückliegt, gerät mittlerweile in Vergessenheit. Wo stand der Netzboden und wie sah er aus? In seinem Buch gibt der Leiter des Stadtarchivs darauf eine Antwort. Ein Foto zeigt die alte Tankstelle an der heutigen Stralsunder Straße, ein anderes die Gemüseverkaufsstelle am Wilhelm-Pieck-Ring. Fast ländlich-idyllisch mutet eine Fotografie aus den 50er-Jahren an: Sie zeigt eine Sassnitzer Familie, die mit dem Handwagen auf der Straße Richtung Mukraner Strand unterwegs ist. Autos schienen zu der Zeit kaum zu fahren. Apropos Straßen: Wer darauf achtet, erkennt schnell, dass Asphalt in den frühen Sassnitzer Jahren eher zur Ausnahme im Stadtbild gehörte. Selbst die damalige F 96 war bis in die 70er-Jahre mit Kopfsteinpflaster befestigt. Bei anderen Wegen, wie zum Beispiel der Waldmeisterstraße, begnügte man sich mit einer Oberfläche aus Sand und Kies.

„Stern Meißen “ beim 30. Stadt-Geburtstag

„Mit guten Taten überall voran zum X. Festival der Jugend und Studenten“ – die Losung wird 1973 auf eine Giebelwand in der Sassnitzer Leninstraße geschrieben. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz / Harro Schack

Das Buch dokumentiert nicht die „offiziellen Momente der Stadtgeschichte“ und wirft auch keinen verklärten Blick auf das Leben in der Stadt. Jedes Bild erzählt eine kleine Geschichte aus einem Alltag, wie viele ihn einst kannten. Da singt „Stern Meißen“ in der Halle Dwasieden zum 30. Stadtjubiläum. In der Weddingstraße feiert man ein Wohngebietsfest auf den Innenhöfen. Da wird gegenüber des Rathauses das Denkmal für die Opfer des Faschismus eingeweiht oder man marschiert am 1. Mai vom Großparkplatz am Ortseingang bis zum Sportplatz am Wedding. Da werden per Hubschrauber die letzten Masten zur Elektrifizierung der Bahnstrecke gesetzt. Die Kollegen der Gemüseverkaufsstelle kümmern sich 1971 während eines Subbotniks um die Grünanlagen vor dem Parkplatz am Rügen-Hotel, in den 50er-Jahren werden während eines Arbeitseinsatzes Sturmschäden vor dem Wiener Café beseitigt und junge Leute malen 1973 zu den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten eine Losung an die Giebelwand eines Wohnhauses.

Tausende Archivfotos digitalisiert

Aus der Masse von Fotos einige wenige auszuwählen, ist das keine monatelange Fleißarbeit? Biederstaedt nickt: „Es ist aufwendig, ja, sicher.“ Aber zum einen wisse er mittlerweile ziemlich genau, welche Bilder im Archiv zu finden sind. Zum anderen aber haben Birgit Garbuzinski und er die Arbeit, die am meisten Geduld und Fleiß erfordert, schon in den zurückliegenden Jahren erledigt. Die beiden Mitarbeiter des Stadtarchivs haben monatelang Papierfotografien aus ihrem Bestand eingescannt. Fertig sind sie damit noch immer nicht. Die Bilder, die als Negative vorliegen, müssen noch digitalisiert werden.

Weil er weiß, was für Fotoschätze noch im Archiv lagern, ist sich Frank Biederstaedt sicher, dass sich noch jede Menge Stadtgeschichte(n) in Bildern erzählen ließen. Das erste Buch ist jetzt in einer Auflage von 1000 Stück im Verlag „Edition Pommern“ erschienen. Sollten die Rüganer und Gäste Gefallen daran finden, sei eine Nachauflage ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Nachfolgeband.

Frank Biederstaedt, Leiter des Stadtarchivs in Sassnitz, hat ein Buch mit Sassnitzer Ansichten herausgegeben. Es beinhaltet historische Aufnahmen, die die Entwicklung der Stadt belegen. Quelle: Maik Trettin

Frank Biederstaedt: „Sassnitzer Ansichten – Sassnitzer Alltag“, Edition Pommern, 14,90 Euro, ISBN 978-3-939680-54-3, in allen Sassnitzer Buchhandlungen erhältlich

