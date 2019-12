Sassnitz

Der kleine Finn hat vor Aufregung ganz rote Wangen. Mit seinem Geschenk in der Hand steht er in dem riesigen Aufenthaltsraum der Tagespflege „Undine“ an der Siedlung in Sassnitz. Im Halbkreis sitzen hier die zumeist älteren Tagesgäste auf Stühlen und in Sesseln. Gerade eben ist das Adventsprogramm zu Ende gegangen, das Finn und die anderen Kindergartenkinder aus der benachbarten Kindertagesstätte „Lütt Matten“ für die Besucher der Tagespflege einstudiert hatten. Jetzt verteilen die Steppkes die selbst gebastelten Geschenke an die Senioren. Ihre Blicke schweifen durch den Raum auf der Suche nach jemandem, der noch keine Überraschung erhalten hat. Finn stürmt mit seinem Präsent auf einen älteren Herrn zu. Der beginnt zu lächeln, als er den Jungen sieht. Finn hält ihm das Geschenk hin und beugt sich zu dem alten Mann vor. „Ein schönes Weihnachtsfest!“, sagt er halblaut und aufgeregt, während seine Augen strahlen. Dann verabschiedet er sich, geht ein paar Schritte und hält inne, bevor er sich umdreht und sich erneut „seinem“ Opa zuwendet. „Und noch eine schöne Adventszeit!“, flüstert er ihm ins Ohr.

Für die Kleinen ist es kein Pflichttermin. „Sie kommen gern hierher“, sagt die Erzieherin Simone Wasser. Etwa einmal im Monat besuchen die Steppkes aus dem Kindergarten im Rügener Ring die Tagespflege-Gäste in der Einrichtung an der Siedlung. Die Initiative ging von Susanne Ped und ihren Kollegen von der Tagespflege aus. Sie wandten sich im Frühjahr an die Kita-Leiterin Christiane Witt mit dem Vorschlag, Junioren und Senioren näherzubringen. Seitdem wird in unregelmäßigen Abständen gemeinsam gemalt, gesungen, getanzt, gebastelt, sich bewegt und gefeiert. Das macht beiden Seiten Spaß, weiß Susanne Ped: „Den Älteren geht bei den Besuchen das Herz auf und die Kleineren bekommen einen anderen Bezug zu ihren eigenen Großeltern.“ Das erfuhr die Erzieherin Simone Wasser aus Gesprächen mit den Eltern der Kinder. „Man schaut in strahlende Gesichter und das ist der schönste Lohn unserer Arbeit“, sagt die Mitarbeiterin der Tagespflege-Einrichtung.

Beim jüngsten Besuch strahlten die Kleinen aber noch aus einem anderen Grund: In der Tagespflege erwartete sie der Weihnachtsmann. Er verfolgte aufmerksam die weihnachtlichen Lieder und Gedichte, die die Kinder vortrugen, und lobte sie nicht zu knapp. Zur Belohnung für ihre Mühe bekamen die Mädchen und Jungen ein kleines Geschenk, für das die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung gesorgt hatten. Die Steppkes bedankten sich bei dem Bärtigen – manche zurückhaltend artig, andere drückten ihn ganz furchtlos und zutraulich.

Schulhort und Archivgebäude Der Flachbau an der Siedlung in Lancken, oberhalb des Rügener Rings, war anfangs eine Bauarbeiterunterkunft. Später wurden dort die Hortkinder der Oberschule IV betreut, bevor das Stadt-Archiv die Räume bezog. Mittlerweile nutzt ihn der Pflegedienst „Undine“, der dort eine Tagespflege betreibt. In der Tagespflege ist Platz für 25 Gäste. Die Besucher sind zum Teil sehr auf Hilfe durch andere Menschen angewiesen, um ihren Alltag bewältigen zu können, erklärt die Mitarbeiterin Susanne Ped. Manche Menschen, die die Einrichtung tagsüber besuchen, hatten vorher einen Schlaganfall, sind an Demenz erkrankt oder körperlich eingeschränkt. In der Einrichtung sollen die Besucher „unter Menschen kommen“. Hier wird der Vereinsamungentgegengewirkt. Das wird durch das Projekt mit der Kindertagesstätte gefördert. In der Pflegeeinrichtung helfen die Tagesbesucher außerdem bei Hausarbeiten, schälen zum Beispiel gemeinsam Kartoffeln oder hängen Wäsche auf, um bestimmte Alltags-Fähigkeiten weiter zu trainieren und das Gefühl zu bekommen, gebraucht zu werden. Vor allem für Demenzkranke ist ein strukturierter Tagesablauf sehr wichtig.

Zur Galerie Mädchen und Jungen aus der Sassnitzer Kindertagesstätte „Kunterbunt“ waren bei den Gästen der Tagespflege „Undine“ in der benachbarten Lanckener Siedlung zu Gast – und wurden selbst überrascht.

Von Maik Trettin