Sellin

Visar Bytyqi, Weltmeister im Saunaaufguss 2015, kommt nach Rügen: Anfang November wird der Aufguss-König vier Tage lang sein Wissen und Können an Interessierte weitergeben. In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen organisiert das Ahoi Rügen in Sellin die erste Sauna-Meister-Ausbildung in Mecklenburg Vorpommern.

Den Teilnehmern wird dabei umfangreiches Wissen darüber vermittelt, wie Saunagänge auf das Herz-Kreislauf-System, die Atmung, die Haut, das vegetatives Nervensystem und den Wasserhaushalt des Menschen wirken. Indikationen und Kontraindikationen werden diskutiert. Im praktischen Teil werden unterschiedliche Aufguss- und Wedeltechniken vorgestellt und erprobt.

Die Ausbildung richtet sich an Interessierte, die bereits in einer Saunaanlage arbeiten oder dies anstreben und die dafür notwendigen Fachkenntnisse ausbauen und verbessern wollen. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen.

„Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Betrieb von modernen Saunaanlagen sind die fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiter. Nicht nur für die Beratung und Betreuung der Gäste ist kompetentes Personal zwingend notwendig, sondern insbesondere für die Sicherstellung eines reibungslosen und sicheren Badebetriebes“, weiß Ahoi-Geschäftsführer Ulf Steiner.

Die Ausbildung zum Sauna-Meister besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Block mit jeweils einer Abschlussprüfung. Während der Ausbildung werden die theoretisch erworbenen Kenntnisse durch praktische Übungen vertieft.

Der Kurs mit Aufgussweltmeister Visar Bytyqi und Dr. Karsten Gröning findet vom 5. bis 8. November jeweils von 9 bis 16 Uhr im Ahoi Sellin statt. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 499 Euro.

Von OZ