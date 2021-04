Glowe/Juliusruh

Soll der Wald an der Schaabe zurückgedrängt werden, um Platz für parkende Autos zu schaffen? Ja, sagt die CDU im Kreis. Die Fraktion will im Kreistag über einen Antrag abstimmen lassen, wonach der Landrat beauftragt wird, entsprechende Gespräche mit dem Amt Nord-Rügen, dem für den Wald zuständigen Umweltministerium, den Gemeinden, der Straßenbauverwaltung und den Ordnungsbehörden zu führen.

Ohne eine Vergrößerung der Parkplätze werde es nicht gehen, sagt der Rügener CDU-Landtagsabgeordnete Holger Kliewe, der sich in Schwerin für eine entsprechende Lösung stark machen will. „Und um mehr Parkflächen zu schaffen, müssen wir an verschiedenen Punkten den Wald weg nehmen.“

Imbiss und Toilettenhäuschen

Überhaupt soll es an der weitgehend naturbelassenen Schaabe künftig anders lang gehen. Außer zusätzlichen Stellplätzen müssten auch an den wichtigsten Strandzugängen Toilettenhäuschen und Versorgungseinrichtungen gebaut werden. „Denn wo verrichten die vielen Besucher sonst ihre Notdurft? Im Wasser? Im Wald? Das kann doch auf Dauer auch keine Lösung sein“, sagt Kliewe. Dass die Infrastruktur ausgebaut werden müsse, darüber waren sich auch die betreffenden Jasmunder Gemeinden einig, als sie im vergangenen Jahr das Integrierte Regional-Entwicklungskonzept (IREK) beschlossen. Konkreter ist man dort aber nicht geworden. „Die Corona-Pandemie hat uns da etwas ausgebremst“, sagt der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht.

Straßensanierung voraussichtlich 2023

Corona hin oder her – das Dauerproblem mit den fehlenden Parkmöglichkeiten an dem kilometerlangen Sandstrand wird in absehbarer Zeit akut. Das Straßenbauamt hat verkündet, dass die Landesstraße L 30, die durch die Schaabe führt, voraussichtlich im Jahr 2023 saniert wird. Grund sind unter anderem die tiefen Spurrillen im Asphalt. Sofort wurden Befürchtungen laut, dass künftig nicht nur in den Kurven, sondern auf der gesamten, acht Kilometer langen Strecke zwischen Glowe und Juliusruh Leitplanken installiert werden. Mit dem Parken am Fahrbahnrand wäre es dann vorbei. Andere Gerüchte wiederum besagten, dass mit dem Ausbau auch der Seitenstreifen so befestigt wird, dass er als Parkstreifen ausgewiesen werden kann.

Schutzplanken oder Straßengräben?

Beides scheint nach Auskunft des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr unwahrscheinlich. Parkstreifen seien an Landesstraßen außerorts nicht vorgesehen und Schutzplanken keine geeignete Maßnahme, um das Parken zu verhindern. Die Einhaltung von Parkverboten müssten die Ordnungsbehörden kontrollieren. Weniger konkret antworten die Straßenbauer auf die Frage, ob im Zuge des Ausbaus links und rechts der Fahrbahn auch Straßengräben angelegt würden. Die fehlen auf diesem Abschnitt der L 30 bislang und machen das Parken am Straßenrand erst möglich. Würden daneben Gräben ausgehoben, wäre es mit der Wild-Parkerei vorbei. Es stünden nur noch die ausgewiesenen Parkplätze zur Verfügung, die von der Gemeinde Breege-Juliusruh beziehungsweise einem örtlichen Hotelier bewirtschaftet werden. Mit den Planungen habe man noch nicht begonnen und könne deshalb derzeit noch nicht sagen, ob Straßengräben gezogen würden oder nicht.

Mit einer Reihe von Transparenten machten Unbekannte vor drei Jahren auf die Gefahren durch parkende Autos an der Schaabe aufmerksam. Auf den Banner stand „Waldbrandstufe 4“, „Ihr Kat ist heiß, das interessiert Sie einen Scheiß!“, „Wir fordern: Parkverbot“, „Schön, dass Sie einen freien Parkplatz gefunden haben!“, „Parken am Straßenrand ist nicht klasse, so verhindert Ihr die Rettungsgasse“ oder „Kinder wurden angefahren, weil Eltern am Ticket sparen!“ Quelle: privat

Jens Steinfurth ist Amtswehrführer auf Nord-Rügen. Er lebt in Breege-Juliusruh und ist dort auch Gemeindevertreter. Seit Jahren bemängeln er und seine Mitstreiter in der Kommune und der Feuerwehr die Zustände an der Schaabe. Wenn das Wetter plötzlich umschlägt und die Badegäste hektisch den Strand verlassen, geht auf der Landesstraße gar nichts mehr. „Wir hatten schon Tage, da staute sich der Abreiseverkehr mehrere Kilometer lang von Glowe bis zum Abzweig zum Forsthaus Gelm.“ In einer solchen Situation würden die Rettungsfahrzeuge im Ernstfall kaum durchkommen. Eine Rettungsgasse zu bilden, ist nahezu unmöglich, weil die Fahrzeuge links und rechts bis dicht an die Fahrbahn heran geparkt werden. Einen größeren Brand hat es in der Schaabe in den zurückliegenden Jahren nicht gegeben. Der Amtswehrführer mag sich das auch gar nicht vorstellen. Alle Strandbesucher würden vermutlich zu ihren Autos laufen, um ihr Hab und Gut zu sichern und ihr Leben zu retten. „Dann geht hier gar nichts mehr.“

Keine Flächen für Großparkplatz?

Dass größere Parkplätze die Lösung sein könnten, glaubt Steinfurth nicht. Das würde noch mehr Autos an der Schaabe bedeuten und das Problem verschärfen. Sowohl in Glowe als auch in Juliusruh hat man sich über einen Zubringer-Verkehr mit Bussen Gedanken gemacht. Die könnten die Besucher von einem Großparkplatz zum jeweiligen Strandabschnitt bringen. „Aber uns fehlt dafür die entsprechende Fläche“, sagt Glowes Bürgermeister Thomas Mielke. In Breege-Juliusruh sieht es in dieser Hinsicht auch nicht besser aus.

Die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) hat an den Parkplätzen an der Schaabe neue Haltestellen eingerichtet. Das Unternehmen will eine Alternative zur Anreise an den Strand mit dem Auto anbieten. An der Schaabe gibt es seit Jahren große Parkprobleme. Quelle: Maik Trettin

Bei der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) will man ab Mai etwas ausprobieren: Die Busse der Linien 13 und 14 sollen in der Schaabe öfter halten. „So könnten Strandbesucher von Wittow oder von Sassnitz in der Nähe des jeweiligen Strandzugangs aussteigen“, sagt der Leiter des Rügener Betriebshofs, Ronald Keil. Bislang stoppten die Busse nur am Abzweig zum Forsthaus Gelm – wo es keinen Parkplatz und dementsprechend auch keinen Weg zum Strand gibt. In dieser Woche wurden insgesamt zehn neue Haltestellenschilder aufgestellt. An jedem der fünf Parkplätze zwischen Glowe und Juliusruh gibt es je Fahrtrichtung einen Haltepunkt.

Busse fahren derzeit nur alle zwei Stunden

Das soll ein erster Anfang und ein Versuch sein. Weil es keine so genannten Bus-Taschen gibt, müssen die VVR-Fahrzeuge am Straßenrand anhalten und könnten den Verkehrsfluss behindern. Ein Bushaltestellen-Bau wäre eventuell im Zuge der Straßensanierung möglich. Auch der Fahrplan ist ziemlich dürftig: Der Takt wird nicht verdichtet, die Linien-Busse fahren wie gehabt nur alle zwei Stunden. „Wir testen das“, sagt Keil. Ein Bus-Shuttle, der alle halbe Stunde oder noch öfter fährt, könnte eine Lösung sein. „Aber dafür müsste es irgendwo in der Nähe einen Großparkplatz geben.“

Für Holger Kliewe von der CDU wäre das die letzte Option, wenn alles andere nicht umsetzbar sei. Viel hält er nicht davon: „Die Leute steigen nicht mit ihrem Windschutz und allem, was sie für den Strand-Tag brauchen, in den Bus“, glaubt er. Deshalb müsse man in den sauren Apfel beißen und die bestehenden Parkplätze auf Kosten des Waldes vergrößern. „Wer das eine will, muss das andere mögen“, sagt Kliewe. Er will die Gespräche jetzt forcieren. Dazu benötige man nicht unbedingt den Beschluss des Kreistages, dessen für Montag geplante Sitzung ohnehin wegen der Corona-Lage abgesagt wurde. Der Landrat könne die Initiative auch so ergreifen.

Im Forstamt Rügen kann man sich nur schwer vorstellen, dass die Parkplätze, die ursprünglich einmal Holz-Lagerflächen waren, in Größenordnungen erweitert werden. Bei dem Wald an der Schaabe handle es sich um „Schutzgebiete höchster Kategorie“, sagt die Leiterin Ricarda Pries. Dass dort überhaupt geparkt werden dürfe, sei nur dem Umstand geschuldet, dass die bestehenden Plätze Bestandsschutz genießen. Man könne die eventuell an der einen oder anderen Stelle noch etwas optimieren. Großflächige Erweiterungen hält sie für ausgeschlossen.

Natur der Schaabe nur begrenzt belastbar

Genaue Zahlen, wie viele Fahrzeuge an der Straße und auf den Parkplätzen an der Schaabe stehen, hat niemand. Eine interne Behörden-Schätzung geht von 2000 Autos an einem Tag in der Hochsaison aus. Selbst bei einem moderaten Ausbau der vorhandenen Plätze und der Befestigung von Randstreifen dort, wo es möglich ist, wäre maximal Platz für 1300. „Wir können also nicht einfach 1:1 die Stellplätze vom Straßenrand in den Wald verlagern und so die Blechlawine verwalten“, sagt der Sassnitzer CDU-Stadtvertreter Nils Peters. Das Ergebnis wäre, dass noch mehr Autos und noch mehr Menschen kämen.

„Genauso wie die Verkehrswege ist auch die Natur unserer Insel nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz belastbar. Diese Obergrenze haben wir schon längt erreicht. Das hat sich doch spätestens im vergangenen Sommer gezeigt.“ Die Schaabe sei wegen ihrer Ursprünglichkeit beliebt. Die dürfe man nicht zerstören. Statt noch mehr Autoverkehr dorthin zu lenken, müsse man den Einwohnern und Gästen endlich Alternativen anbieten, etwa ein Parkleitsystem mit Shuttle-Bussen, die wenigstens alle halbe Stunde fahren. „Wir müssen uns dafür endlich Fachleute ranholen, die die Verkehrsströme analysieren und daraus Ideen und ein umsetzbares Konzept entwickeln.“

