Breege/Glowe

Es scheint ein wenig, als würden sich das Amt Nord-Rügen, das Straßenbauamt in Stralsund und die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gegenseitig den sogenannten schwarzen Peter zuschieben. Es geht um das Parken neben der Landesstraße 30 in der Schaabe, über das sich immer wieder beschwert wird. Nun aber hat es kürzlich ein Treffen aller Beteiligten gegeben, wie Landkreis-Pressesprecher Olaf Manzke informiert. „Das Amt will künftig durchgreifen“, berichtet er vom Ergebnis des Treffens.

Erst kürzlich hat die OSTSEE-ZEITUNG das Thema aufgegriffen. Wie die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Nord-Rügen, Gabriela von der Aa, gegenüber der OZ in dem Zusammenhang gesagt hat, seien dem Amt die Hände gebunden. Abstrafen dürfe das Amt die Halter der neben dem Fahrbahnrand stehenden Fahrzeuge nicht.

Anzeige

Landkreis: „Schilder wären unsinnig.“

Seitens des Amtes fordere man ein Parkverbot entlang der Landesstraße 30 – auch aus Sicherheitsgründen. Denn die Fahrzeuge stehen auf dem Gras. Die Angst vor einem Brand, ausgelöst durch heiße Auspuffe, ist da nicht unbegründet. Deshalb sei, so Gabriela von der Aa, auch häufiges Mähen durch die Straßenmeisterei wichtig. Dies aber lässt sich nur bedingt realisieren – unter anderem wegen der abgestellten Fahrzeuge.

Weitere OZ+ Artikel

Diese aber dürfen dort gar nicht stehen – auch ohne entsprechende Schilder nicht, wie Olaf Manzke betont. Denn laut Straßenverkehrsordnung müsse der Randstreifen befestigt sein, damit Kraftfahrer ihren Wagen dort überhaupt abstellen dürften. Ist er aber nicht. „Schilder sind deshalb völlig überflüssig. Abgesehen davon wird in Deutschland oft vom Schilderwald gesprochen. Dem Namen würden wir in der Schaabe dann wohl alle Ehre machen“, sagt er.

Anders ist dagegen an der Bundesstraße 196 bei Zirkow, auf Höhe des Karls-Erlebnis-Dorfes entschieden worden. Auch dort ist das Parken neben der Bundesstraße rein rechtlich verboten. Bei Auslastung des Parkplatzes aber, hat auch das die Besucher des Erlebnis-Dorfes nicht davon abgehalten, ihren Wagen dennoch auf den Banketten der Bundesstraße abzustellen. Dort sind schon kurz nachdem das Problem größer zu werden schien, entsprechende Schilder aufgestellt worden, die Kraftfahrer auf das Parkverbot aufmerksam machen.

Laut Amt fehlen mehr als 1000 Stellflächen in der Saison

In Bezug auf die Schaabe sieht der Landkreis nun aber das Amt Nord-Rügen also in der Pflicht, für Ordnung zu sorgen. Dieses möchte aber keine Touristen abschrecken, fordert dagegen mehr Parkflächen. „450 Stellflächen auf insgesamt sechs Parkplätzen stehen zur Verfügung. 1900, so wurde kürzlich ermittelt, müssten es in der Saison sein“, informiert Gabriela von der Aa. Obgleich Stichproben der OZ zeigen: Geparkt wird auf den Banketten, obwohl auf den ausgewiesenen Parkplätzen Stellflächen frei sind. Diese aber sind kostenpflichtig. Das Parken neben der Straße dagegen ist bislang folgenlos geduldet worden.

Straßenbauamt sieht keinen Grund für bauliche Maßnahmen

Aber wie lassen sich nun Sicherheit und Platz für die Fahrzeuge der Touristen unter einen Hut bringen? Eine Möglichkeit: Die Randstreifen entlang der L 30 müssten befestigt werden. Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes sagt: „Es gibt keinen Grund, baulich einzugreifen.“ Da aber scheinen sich wieder die Straßenbaulastträger, das Straßenbauamt, und Eigentümer der Flächen, die Landesforst und teilweise auch die Gemeinden, einig werden zu müssen. Die beteiligten Ämter scheinen hin- und hergerissen – zwischen Kosten, dem Wunsch nach mehr Sicherheit und dem touristenfreundlichen Ruf der Gemeinden und des Amtes.

Nichtsdestotrotz muss etwas passieren. Die Kontrollen, die das Amt bei dem Treffen aller Beteiligten versprochen hat, sollen das Problem nun richten.

Schaabe ist kein Einzelfall

Auf der Insel Rügen bildet die Schaabe kein Einzelfall, wie OZ-Leserin Uschi Steinberg aus Prora schreibt. „Endlich konnte ich einen Artikel in der OSTSEE-ZEITUNG lesen, der über die Gefahr durch parkende Autos in der Schaabe berichtet. Aber nicht nur dort besteht die Gefahr. Ich habe jeden Sommer Angst, dass es durch die parkenden Autos entlang der Straße von Binz über Prora nach Mukran (der L 29; Anm. d. Red.) brennt“, schreibt sie. „Würden die Feuerwehren außerhalb der Ortschaften überhaupt dort löschen können?“, fragt sie. Rasend schnell würde sich ihrer Meinung nach dort ein Feuer ausbreiten „und die Häuser in Prora gefährden“. Ihre Forderung: „Die zuständigen Ämter müssen endlich vernünftig handeln, um einen Waldbrand zu verhindern Oder muss es erst brennen?“

Auch die Touristen nimmt sie in die Pflicht. „Es ist verständlich, dass sie gern am Strand weilen möchten. Doch sie verhalten sich oft so, als gäbe es hier im Osten von Deutschland keine Straßenverkehrsordnung.“ Hauptsächlich Touristen würden in Wohnsiedlungen die Gehwege zuparken. Rettungsdienst und Feuerwehr würden im Ernstfall behindert. „Das muss nicht sein“, schreibt sie abschließend.

Von Anja Krüger