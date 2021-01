Binz

Sabine Kaminski kam in der Lausitz zur Welt und wuchs in Thüringen auf. Sie machte eine Ausbildung zur Schauspielerin in Leipzig und arbeitete zwölf Jahre lang am dortigen Theater „Fact“. Seit wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen alle Theater geschlossen sind, ist sie im Wartezustand und hofft auf ein baldiges Ende des so genannten Lockdown.

Im März 2020 zog sie nach Rügen. „Weil ich das schon immer wollte“, begründet sie ihre Entscheidung. „Schon als Kind verbrachte ich die Sommerferien mit der Familie an der Ostsee und Rügen hat mir bereits damals am besten gefallen.“ Ihren Wohnort hat die 49-Jährige in Binz gefunden, und bis es wieder möglich ist als Schauspielerin zu arbeiten, beschäftigt sie sich mit dem Lesen von Texten und dem Proben zu Hause.

Außerdem kocht Sabine Kaminski gern und handwerkelt in ihrer Wohnung. „Ich fühle mich sehr wohl auf Rügen und bin viel draußen mit meiner Hündin Olyvia. Außerdem habe ich bereits einige sehr nette Menschen kennengelernt“, sagt sie.

Von Christa Driest