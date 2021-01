Scheiben in Sassnitz demoliert

Sassnitz

In Sassnitz haben es Vandalen seit Jahresbeginn auf Scheiben abgesehen. Der Polizei wurden im Januar bereits mehrere solcher Sachbeschädigungen angezeigt. In vier Fällen wird ermittelt.

Gegen 22.40 Uhr beschädigte am vergangenen Freitag, dem 22. Januar, eine dunkel gekleidete männliche Person die Fensterscheibe einer Apotheke in der Hauptstraße der Hafenstadt und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Schaden von etwa 300 Euro.

Gleich mehrere Übergriffe am Grundtvighaus

Solche Sachbeschädigungen wurden auch am Grundtvighaus in der Seestraße, festgestellt und angezeigt. An dem Haus – nur rund 100 Meter von der Apotheke entfernt – wurden vermutlich in der Nacht vom 6. zum 7. Januar sowie vom 11. zum 12. des Monats und in der Nacht vom 21. zum 22. Januar jeweils eine Fensterscheibe beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu melden. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

