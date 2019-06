Gagern

Im Kluiser Ortsteil Gagern brannte am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr eine Scheune bis auf die Grundmauern ab. Ein hoher Sachschaden ist dabei entstanden. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt aber keine Menschen in Gefahr. „Da sich in der Scheune eine Tischlerwerkstatt und eine Kühlzelle befanden sowie drei Oldtimer-Traktoren, zwei Oldtimer-Pkw und diverse Möbelstücken abgestellt waren, wird der Schaden auf mehr als 370 000 Euro geschätzt“, teilt die Polizei mit. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund führt die Ermittlungen vor Ort. „Über den Einsatz eines Brandursachenermittlers wird die Staatsanwaltschaft entscheiden“, sagt ein Polizeisprecher.

Mathias Otto