Rügen

Bei einem Brand einer Scheune in Gagern auf Rügen ist ein hoher Sachschaden entstanden. In dem Gebäude befanden sich nach Polizeiangaben insgesamt fünf Oldtimer. Die Scheune brannte am Donnerstagabend bis auf die Grundmauern nieder, der Schaden wird auf rund 370 000 Euro beziffert. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

RND/dpa