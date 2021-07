Putbus

Diese Veranstaltung dürfte wohl der „Publikumsliebling“ in der Reihe der Putbus Festspiele 2021 werden: Am Sonntag, dem 1. August, lädt der Förderverein des Theaters in den Putbusser Schlosspark. Bei „Musik im Park“ werden ab 11 Uhr verschiedene Künstler an unterschiedlichen Plätzen musizieren. Dabei sind unter anderem das Cello-Sextett „CELLOnly“ und auch ein Kinder- und Puppentheater.

Auch Fürst Malte, besser gesagt, ein Schauspieler in einer entsprechenden Kostümierung, wird mit anderen Adeligen im Park lustwandeln. Die Gäste können sich Decken und Picknick-Körbe mitbringen und den Tag im Park genießen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter werden die Künstler in den diversen Putbusser Häusern für Stimmung sorgen.

Das machen die Musiker von „CELLOnly“ am Vorabend bereits im Marstall. Dort gestalten sie gemeinsam mit „Erwin Flammenmeer“ ab 19.30 Uhr einen besonderen Abend mit einer Mischung aus Cello-Musik und Feuer-Jonglage und -akrobatik. Karten und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03 83 01 / 80 83 30.

Steinzeit-Werkzeuge selbst herstellen

„Cello trifft Lyrik“ heißt es am Sonntag in der Kultur- und Wegekirche in Landow. „Künstler vom Theater Vorpommern interpretieren mit Sprache und Musik einen Sehnsuchtsort“, heißt es in der Ankündigung. Zu erleben sind Gregor Szramek am Cello und der Schauspieler Jan Bernhardt. Beginn ist um 17 Uhr; Eintritt kostet zwölf Euro.

„Steinzeit erleben“ ist der Titel eines archäologischen Workshops am Freitag, dem 30. Juli, von 10.30 bis 13 Uhr am Lietzower Strand. Die Teilnehmer werden aus einer Feuerstein-Pfeilspitze, Knochenleim, Haselnuss-Stock, Federn und Hanf einen Pfeil herstellen. Um Anmeldung bis zum Vortag unter der Rufnummer 0157 / 72 73 17 51 wird gebeten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine „Brecht-Premiere“ an einem ungewöhnlichen Ort steht ebenfalls am Freitag ins Haus. Die Akteure der „Hinterlandbühne Rügen“ zeigen das bekannte Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“ vor der Ruine des Schlossparks in Pansevitz. Und nicht nur dort: Die Zuschauer folgen den Schauspielern praktisch zu den zwölf verschiedenen Spielorten im Park und nehmen dabei ihren Klapphocker mit.

Der Weg durch den Park beginnt in der Abenddämmerung und endet nach zweieinhalb Stunden an der Ruine des Schlosses. Weitere Aufführungen folgen, beispielsweise am Sonnabend. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Reservierungen sind per Mail an info@rotekugel.com oder telefonisch unter 0176 / 62 61 14 56 täglich in der Zeit von 17 bis 20 Uhr möglich. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Ausstellung über Wandel in der Fischerei

In der Reihe „Erzählungen von den Inseln“ präsentiert die Buchhandlung in „Dahlmanns Bazar“ am Alten Markt in Sassnitz am Sonnabend ab 19 Uhr den Roman „Kanalschwimmer“. Die Autorin Ulrike Draesner wird aus ihrem Werk, das als „literarisches Ereignis“ gefeiert wurde, Auszüge lesen. Es handelt von einem Mann, der nach 37 Ehejahren von seiner Frau verlassen wird und mit Anfang 60 seinen Lebensplan überdenken muss. Wegen der gebotenen Mindestabstände ist eine Platzreservierung unter Tel. 03 83 92 / 67 74 76 oder per Mail an kontakt@dahlmannsbazar.de notwendig.

Sport und Spiel unter freiem Himmel und am Meer wird den Einwohnern und Gästen von Sassnitz am Sonnabend und Sonntag geboten. Auf dem Gelände des ehemaligen Netzbodens am Molenfuß werden unter anderem ein Paddelpool, eine Wasserrutsche, ein Kletterturm und eine Hüpfburg aufgebaut, die an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr genutzt werden können. Jeweils ab 15 Uhr lassen die Sassnitzer Modellbauer ihre Schiffsmodelle in dem Wasserbecken fahren.

„Im Netz der Zeit“ ist der Titel einer Ausstellung über den Wandel in der Ostseefischerei. Eröffnet wird sie am Sonnabend um 17 Uhr an historischem Ort: im Alten Kühlhaus im Sassnitzer Stadthafen.

Von Maik Trettin