Schildertausch auf Rügen: Willkommen im Ostseebad Mönchgut!

Mönchgut

Seit März darf sich die Gemeinde Mönchgut offiziell Ostseebad nennen, nun kann sie es auch allen stolz zeigen: Die neuen Ortseingangsschilder sind angekommen und werden in den einzelnen Ortsteilen montiert. 15 Ortsschilder sind es insgesamt zwischen Klein Zicker und Alt Reddevitz, die nun ausgetauscht werden.

Gemeindefusion im Jahre 2018

Eines der ersten war das Ortseingangsschild am Siedlerweg in Middelhagen. Mit ein paar Handgriffen hatte Lothar Gellert von der Technikabteilung der Kurverwaltung das alte Schild ab- und das neue eingebaut. Bis Anfang der nächsten Woche soll der komplette Schilderwechsel in der Gemeinde realisiert sein, die aus der Fusion der ehemaligen Gemeinden Gager, Middelhagen und Thiessow im Jahre 2018 hervorging.

„Ein Meilenstein. Damit ist das Projekt Ostseebad endgültig vollzogen“, freute sich Tourismusmanagerin Franziska Gustävel. Auch Bürgermeister Detlef Besch war bei diesem symbolischen Akt anwesend. „Schön, dass die Schilder zum Saisonstart angebracht werden können und nun die unterschiedliche Prädikatisierung aufhört.“ Denn unter einigen Schildern war bisher noch der alte Zusatz „staatlich anerkannter Erholungsort“ zu lesen. Es sei ein weiterer und wichtiger Schritt für die Identifikation mit der neuen Gemeinde, deren Fusionsprozess noch nicht beendet sei.

Wichtig für gemeinsames Marketing

Und ein wichtiges Symbol für das gemeinsame touristische Marketing, so Franziska Gustävel. Die Gemeinde hat keinen Hauptort, vielmehr soll die Spezifik jedes Ortes abgebildet werden. Jeder Ort steht für ein Thema. Gager (inklusive Alt Reddevitz, Mariendorf) für die Natur, Middelhagen (inklusive Groß Zicker) für die Tradition und Thiessow (inklusive Lobbe und Klein Zicker) für das Meer. Das sollen die Besucher auch schon bei der Ankunft spüren. So wird Keramiker Thom Wilcke aus Middelhagen verschiedene Installationen aus Stahl und Glas für die Ortseingänge gestalten.

Toilettenkonzept ist fertig

Mit der Prädikatisierung einhergehende Anforderungen zur Infrastruktur würden jetzt weiter umgesetzt, erklärte die Tourismusmanagerin. So wurden zwei neue Rettungstürme an den Strandbereichen zwischen Gager und Lobbe sowie Höhe „Strandhus“ in Lobbe aufgestellt, die ab dem 19. Juni mit Wasserrettern besetzt werden. Auch sei das Toilettenkonzept fertig. In vier Wochen werden die ersten beiden sogenannten Eco-Toiletten dünenseitig des Radweges zwischen Lobbe und Thiessow aufgestellt.

Voll ökologisch und kompostierbar

Das sind autarke und nachhaltige öffentliche Toiletten ohne Wasserverbrauch und Chemie. „Voll ökologisch und kompostierbar“, so Gustävel. Die hellblauen, holzverkleideten Häuschen mit einem behindertengerechten WC sind frei zugänglich. Ein Reinigungsservice der Anbieterfirma werde regelmäßig für die Sauberkeit und Wartung sorgen. Am Ortseingang in Gager werde am kommunalen Parkplatz zudem in diesem Jahr noch ein neues Toilettenhaus gebaut.

Von Gerit Herold