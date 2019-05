Bergen

Ein 55-Jähriger Mann ist Samstagabend in der Bergener Bahnhofstraße durch einen unbekannten Gegenstand so sehr am Kopf verletzt worden, dass er im Krankenhaus vorübergehend verarztet werden musste.

Die Körperverletzung ereignete sich vermutlich im Zusammenhang mit einer Schlägerei mehrerer Personen auf den Bahnhof in Bergen. Dort waren nach einer Information in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 21.15 Uhr Beamte des Bergener Hauptreviers zum Einsatz gekommen, die dort eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufnahmen. „In der Folge ereignete sich in der Bahnhofstraße, Höhe Taxistand, eine weitere Körperverletzung“, teilt Jürgen Kolletzki, Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle mit. Demnach habe der bereits erwähnte 55-Jährige in der Bahnhofsstraße nach seinem abgestellten PKW sehen wollen, um ihn nach möglichen Beschädigungen zu untersuchen. „Dabei will der Mann mehrere Personen in unmittelbarer Nähe gehört haben.“

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde der Mann dann unvermittelt durch einen Gegenstand am Kopf verletzt. Er erlitt eine 5 x 5 Zentimeter große Wunde am Kopf. Die Polizei habe im Anschluss vor Ort umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und mehrere Zeugen befragt.

Kolletzki: „Bisher ist nicht eindeutig aufgeklärt, wie diese Verletzung entstanden ist. Eine Beschreibung oder einen Hinweis auf den oder die unbekannten Täter gibt es nicht. Trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.“ Nachdem der Geschädigte am Sonntag durch einen Rechtsmediziner begutachtet wurde, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass durch einen Unbekannten eine Schreckschusswaffe eingesetzt wurde. Allerdings sei nach Aussagen von Zeugen am Tatort kein Schuss gehört worden.

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Tathandlung beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen. Wer hat den Sachverhalt am Sonnabend, den 11. Mai, gegen 21:10 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bergen beobachten können? Zeugen können sich unter 03838 / 81 00, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle melden.

Jens-Uwe Berndt