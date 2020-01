Schlagerstars und Tanzmarathon auf Rügen

Rügen

Ab 31. Januar ist der Micha Maass Music Club wieder regelmäßig in Binz – nach einer mehrmonatigen Pause der Reihe, die 2011 vom Loev Hotel Rügen ins Leben gerufen und ehemals als Late Night Blues bekannt wurde. Das Konzept: hochrangige Musiker in wechselnden Besetzungen mit einem Programm von Blues bis Soul in Clubatmospähre zu präsentieren. Der musikalische Abend fängt um 20.30 Uhr in der Loev Bar, Hauptstraße 20-22, an. Es treten Pugsley Buzzard als Sänger und Pianist, Bernhard Ullrich als Saxophonist, Rob Gutowski als Posaunist, Tobias Fleischer als Bassist und Micha Maass als Schlagzeuger auf. Die Karten kosten 15 Euro und können telefonisch vorbestellt werden, Telefon: 03 83 93/3 90

Am Sonnabend dürfen sich alle Freunde der heiteren Muse im Parkhotel in Bergen auf ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Petra Kusch-Lück & Roland Neudert freuen. Durch unzählige Fernsehsendungen, Rundfunkaufnahmen und Schallplattenproduktionen sind beide Stars bekannt. Mit „Musik, die Ihnen Freude bringt“ singen sie Schlager von heute und Hits von gestern. Ihre Gäste sind die Show-Zwillinge Claudia & Carmen. Beide zeigen eine Äquilibristik-Darbietung, erfreuen die Zuschauer aber auch mit Traummelodien auf dem Saxofon. Der bunte Nachmittag beginnt um 16 Uhr. Kartenvorverkauf unter: 038 38 / 81 57 84, oz-tickets.de, Hotline 0381 / 38 30 30 17 und in allen OZ-Service-Centern, Stadtinformation 038 38 / 31 52 838, www.eventim.de

Tanzbegeisterte kommen am Samstag voll auf ihre Kosten. Im Putbuser Marstall steigt um 22 Uhr eine große Tanzparty. Die „Daddy Cool“-Partyreihe findet erstmals auf Rügen statt. Es werden die größten Hits der 70er, 80er, 90er und von heute gespielt. Es gibt zwei Tanzflächen und natürlich auch Verpflegung am Eingang. Für das Grand Opening wurde ein besonderes Licht- und Tonkonzept erarbeitet. Einlass: ab 18 Jahre.

Die Macher der Galerie Circus eins in Putbus laden am Sonnabend zu einem Künstlergespräch zur aktuellen Ausstellung „Zeitgleich“ ein, die an diesem Tag letztmalig zu sehen sein wird. Susanne Burmester spricht mit den beiden Künstlern Ruzica Zajec (Glas) und Broder Burow (Holz) über deren Arbeit. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Ein gemütlicher Winterspaziergang findet am Samstag statt und startet am Göhrener Haus des Gastes in der Poststraße 9. Der Streifzug in die Umgebung von Göhren mit anschließendem Panoramablick vom Turm des Hotels Hanseatic dauert von 11 bis 13 Uhr. Die Kosten betragen 5 Euro ohne und 3 Euro mit Kurkarte inklusive Heißgetränk.

Wie die Bäderarchitektur und die Seebrücken entstanden, können Interessierte bei einem historischen Rügenvortrag in der Kneipp-Inn-Bar des Göhrener Akzent-Waldhotels, Waldstraße 7, erfahren. Der Vortrag findet am Samstag von 17 bis 18 Uhr statt und kostet 3 Euro ohne Kurkarte. Mit Kurkarte ist der Eintritt frei.

Auf der Seebrücke Sellin findet am Sonntag von 19 bis 20 Uhr eine Lesung mit musikalischer Umrahmung statt. Zu hören sind Inselgeschichten mit einem Augenzwinkern. Die Veranstaltung kostet 3 Euro und ist mit der Kurkarte kostenlos.

Von Michel Herold