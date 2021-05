Schlemmen auf Rügen an Pfingsten: Hier können Sie sich testen lassen

Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen dürfen ab Pfingstsonntag, 23. Mai, Restaurants, Kneipen und Cafés wieder innen und außen öffnen. Für den Innenbereich ist dann jedoch ein Termin und ein negativer Covid-19-Schnell- oder Selbsttest erforderlich.

Normalerweise sind die Testmöglichkeiten am Wochenende und an Feiertagen begrenzt. Doch einige Anbieter auf der Insel Rügen haben sich dazu entschlossen, die Schnelltests über die gesamten Feiertage hinweg anzubieten.

„Rügen Fit“ Bergen

In Bergen ist zwischen Sonnabend und Montag die einzige Anlaufstelle das Fitnesscenter „Rügen Fit“. Hier ist ein Test ausschließlich nach Terminvergabe im Internet möglich (www.ruegenfit.de). „Ich habe in den vergangenen Tagen anhand der Buchungen gesehen, dass ein erhöhter Bedarf vorhanden ist, sich über die Pfingstfeiertage testen zu lassen“, sagt Inhaberin Diana Weikum.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dementsprechend hat sie die Zeiten verlängert. Sie hat am Sonnabend von 9 bis 11 Uhr sowie von 17.30 bis 20 Uhr geöffnet. Pfingstsonntag finden die Schnelltests in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr sowie 16.30 und 19 Uhr statt. Am Montag ist von 8 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Ostseehotel Baabe

Im Ostseebad Baabe steht das Ostseehotel für einen Schnelltest bereit. An allen Pfingsttagen ist jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Wie ein Mitarbeiter mitteilt, werden Termine online vergeben (www.apo-schnelltest.de/ostseehotel-baabe). Er rät, sich rechtzeitig einen Termin zu holen. Eine Buchung eine Stunde vor dem Restaurantbesuch könnte schwierig werden.

Hotel Bernstein Sellin

Da die Bescheinigung über einen negativen Schnelltest 24 Stunden gültig ist, lohnt sich auch ein Besuch im Testzentrum im Hotel Bernstein im Ostseebad Sellin. Hier ist am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hier kann sich telefonisch angemeldet werden: 038303/17 17.

Naturerbezentrum Binz

Im Naturerbezentrum Rügen im Ostseebad Binz wird es über die Feiertage Sonderöffnungszeiten geben. Am Sonnabend ist von 7 bis 13 Uhr geöffnet und am Sonntag sowie Montag jeweils von 9 bis 15 Uhr. „Diese Zeiten gelten ausschließlich für das Testzentrum, der Baumwipfelpfad hat aktuell noch nicht geöffnet“, sagt eine Mitarbeiterin.

Heliport Mukran

Sonderöffnungszeiten hat ebenfalls die Drive-in-Teststation am Heliport von Rügen Helikopter in Mukran. Neben der üblichen Öffnung am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr, ist Pfingstsonntag sowie -montag jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Anmeldung und Information: www.covid-control-ruegen.de.

Selbsttest wird anerkannt

Auch ein negativer Selbsttest, der in Drogerie- und Supermärkten erworben werden kann, wird für das Betreten der Innengastronomie anerkannt. Vollständig Geimpfte und Genesene sind negativ Getesteten gleichgestellt und benötigen keinen Test. Sie müssen vor Ort jedoch den entsprechenden Nachweis erbringen. Deshalb sollte jeder Kunde, der kann, an seinen Impfpass denken.

Wer zu den „vollständig Geimpften“ zählt

Laut Gesundheitsministerium MV liegt ein vollständiger Impfschutz vor, wenn die letzte notwendige Impfdosis mehr als zwei Wochen zurückliegt. Dazu gehören auch genesene Personen, die eine Sars-Cov-2 Infektion durchgemacht haben und nach circa sechs Monaten einmalig geimpft worden sind. Auch bei den Genesenen gilt: Die einmalige Impfung muss 14 Tage her sein.

Von Mathias Otto