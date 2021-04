Schließung der Geburtsstation auf Rügen: Politiker fordern Lösungen

Bergen

Hatte die Ankündigung auf die Schließung der Geburtsstation im Inselkrankenhaus ab Mitte Mai zunächst auf empörte Reaktionen unter Insulanern geführt, melden sich nun auch immer mehr Stimmen aus der Politik zu Wort. Für Stadtvertreterin Carmen Kannengießer (Bergener Bündnis) ist es „schlicht unverständlich, dass Klinik, Landkreis und Land es überhaupt soweit kommen lassen konnten“. Schließlich habe auch der Landrat während seines Wahlkampfs betont, dass „Insellagen auch Insellösungen benötigen“. So sei fraglich, ob angesichts der Entfernungen zwischen Teilen der Insel und der Hansestadt überhaupt gesetzlich vorgegebene Zeiten der Erreichbarkeit eingehalten werden könnten. Die Politik solle den Sana-Konzern, der seinerzeit Förderungen in mehrfacher Millionenhöhe erhalten habe, nicht aus der Verantwortung entlassen.

Aus dem zuständigen Ministerium gibt es hierzu bisher noch keine konkreten Lösungsvorschläge. „Wir sind im Gespräch mit dem Konzern. Als Ergebnis soll ein gemeinsames Konzept entwickelt werden, damit der Wiedereinstieg in die Gynäkologie und bei der Beschäftigung von Hebammen gelingen kann“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Sozialdemokraten gegen Privatisierung der Gesundheitsversorgung

Nachdem auch CDU-Lokalpolitiker sowie Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) mit der Forderung nach dem „Erhalt eines durchgängigen Versorgungsangebots der Geburtshilfe“ reagiert hatten, meldeten sich nun auch die SPD-Landtagskandidaten Sylva Rahm-Präger und Heiko Miraß zu Wort. Unter der Überschrift „Zukunft für Inselkinder!“ fordert das Duo „eine parteiübergreifende Lösung, damit in Bergen eine vollwertige Geburtenstation erhalten bleibt“. Eine dauerhafte Schließung wäre für alle werdenden Mütter unzumutbar. Die Familienfreundlichkeit und Attraktivität der Insel würde für junge Menschen rapide abnehmen. „Um derartige Situationen in Zukunft zu verhindern, muss die Gesundheitsversorgung in die öffentliche Hand.“

Das Problem wird in Schwerin zumindest ernst genommen. Mit Sebastian Ehlers (CDU) und Julian Barlen (SPD) wandten sich die gesundheitspolitischen Sprecher ihrer Fraktionen an die Öffentlichkeit. „Nach Wolgast, Parchim und Crivitz ereilt uns die nächste Schließungsdiskussion um Kinder- bzw. Geburtenstationen. Es handelt sich augenscheinlich um ein strukturelles Problem, zumal von Trägern auch immer wieder die gleichen Argumente ins Feld geführt werden: Mangelndes Angebot an Fachärzten, speziell im Bereich Pädiatrie und Geburten“, so Ehlers. Der CDU-Mann setzt auf finanzielle Anreize und schlägt vor, „die Pädiatrie und die Geburtshilfe anders als alle anderen Bereiche der Heilkunde außerhalb des Fallpauschalensystems zu finanzieren, damit finanziell besser zu stellen und für die Krankenhausbetreiber attraktiver zu machen.“

Lieber Hausgeburt als weite Wege

Sozialdemokrat Barlen appelliert an den politischen Willen: „Das Gesundheitsministerium darf diese Abmeldung nicht einfach akzeptieren. Die Fehlentscheidung am Klinikum in Bergen hinsichtlich der Abmeldung muss durch den Träger und das Ministerium revidiert werden.“ Er könne die Sorgen der angehenden Eltern auf Rügen nachempfinden, so Barlen.

Davon berichten auch die Beratungsstellen für Schwangere auf der Insel. „Die werdenden Mütter sind ziemlich erschrocken über die Nachricht von der Schließung und denken eher über Alternativen wie Hausgeburten nach, bevor sie die weiten Wege nach Stralsund auf sich nehmen“, sagt Kathrin Schulze von Pro Familia. „Wir wissen noch nicht, ob bisherige Leistungen wie die Chefarztvisite in der 36. Woche im Sana-Krankenhaus weiterhin stattfinden sollen. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass die Schwangeren die Geburtsvorbereitungen dort treffen, wo schließlich auch die Geburt stattfindet“, meint Gesine Hinz von der Arbeiterwohlfahrt.

Duo bietet Vermittlung von Akademikern aus Kirgisistan an

Hilfe wollen angesichts fehlenden Personals Torsten Jelinski und Karsten Jänecke anbieten. Das Duo gründete eine Personalvermittlung, verfügt über gute Kontakte nach Kirgisistan und kann auf einige Erfolge im Bereich des Hotel- und Gaststättenwesens verweisen. Das könne auch im medizinischen Bereich funktionieren, glaubt Jelinski. „Wir stehen in Kontakt mit zahlreichen jungen, gut ausgebildeten Menschen aus Kirgisistan, darunter Ärzte, angehende Mediziner und Pflegekräfte, die gut Deutsch sprechen. Sie alle würden sich freuen, für einen begrenzten Zeitraum in Deutschland tätig sein zu können.“

Die Idee möchte der Minister aufgreifen. „Wir sind für jeden Kontakt dankbar, der vor Ort weiterhelfen könnte. Entscheidend ist am Ende auch die Anerkennung der Qualifikation von Fachkräften“, so Glawe.

