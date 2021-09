Seit Beginn des neuen Schuljahres sind die Schüler vom Sonderpädagogischen Förderzentrum Bergen an einer Schule in Binz untergebracht. Kommunalpolitiker stemmen sich gegen diese Entscheidung und haben sich nun mit Forderungen an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und das Bildungsministerium gewandt.