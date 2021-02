Schlitten auf Rügen ausverkauft: Letzte Chance ist Real in Bergen

Insel Rügen

Wer sich für das von einigen Meteorologen vorhergesagte Schneechaos rüsten will, muss jetzt schnell sein. Während es im Bereich Schneeschieber noch Erfolgsaussichten gibt, ist die Suche nach einem Schlitten schon so gut wie aussichtslos. Wohl dem, der ein altes Modell im Keller hat! Wie sieht es aus auf der Insel in Sachen Schlitten?

Beim Supermarkt Famila wird man in Sachen Schlitten leider nicht mehr fündig... „Nein, die sind alle schon weg“, bedauerte eine freundliche Verkäuferin am Telefon. „In der vergangenen Woche ging das Schlag auf Schlag.“ Genau wie beim Landfuxx in Bergen. „Leider keine Schlitten mehr“, sagt eine Mitarbeiterin. „Vermutlich hat sich kein Verkäufer mehr die Lager gefüllt, in den vergangenen Jahren ist ja kaum Schnee gefallen.“

Anzeige

Schneeschieber sind (noch) zu bekommen

Die Hoffnung liegt nun auf Thomas Phillips. Die haben doch sonst alles. Doch auch hier „alles raus“, bedauert eine Mitarbeiterin. „Da kommt auch nichts mehr.“ Auch richtig große Schneeschieber sind hier mittlerweile ausverkauft.

Puh. Auch beim Bergener Supermarkt Real schüttelt man den Kopf. Aber: Es sind wieder welche bestellt, vielleicht trifft in der kommenden Woche noch Nachschub ein. Schneeschippen hingegen sind noch vorrätig. „Noch!“, heißt es ganz vorsichtig. Sogar ein praktisches Schippen/Besen-Set steht im Regal – für die besonders sorgfältige Bearbeitung der Einfahrt.

Pferdeschlitten oder Seilwinde

Ach herrje. Woher bekomme ich denn jetzt einen Schlitten? Selbst bei ebay-Kleinanzeigen sieht die Ausbeute auf Rügen mau aus: Immerhin gibt es dort zwei Pferdeschlitten, Kinderski DDR Germina oder eine elektronische Seilwinde hingegen sind kein Problem. Über das Internet möchte ich nicht unbedingt bestellen, theoretisch bekommt man natürlich alles, aber ich bin nicht sicher ob „Zipfelbob Texas Snow Racer“ oder „Prosperplast Gleitgeschwindigkeitsracer“ wirklich empfehlenswert sind.

Alternativen: Luftmatratze oder Backblech

Also, was gibt es für schnelle Alternativen? Die gute alte Plastiktüte. Dicke Müllsäcke eignen sich am Besten, aber selbst mit Kissen ist das ein ziemlich direktes Fahrgefühl. Richtig schnell (und unkontrollierbar) wird es auf einem Autoreifen- oder sogar Traktorreifenschlauch. Aber wer hat das schon parat. Ein Backblech wird auch auf einigen Rodel-Foren vorgeschlagen – aber ich denke nicht, dass sich nachher noch Kuchen darauf backen lassen... Auch dürfte kein Haushalt über ein entwendetes Backblech glücklich sein. Schon besser: Luftmatratzen! Hier sollte allerdings wohl ebenfalls davon ausgegangen werden, dass das Sommerspielzeug den Ausflug auf den Rodelhang nicht unbeschadet überlebt.

Von Anne Ziebarth