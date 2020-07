Sellin

Freitag, halb zehn in Sellin. Familie Tange startet in ihren letzten Urlaubstag auf Rügen. Zwei Wochen waren sie hier. Vater Detlef hat seinen Werkzeugkoffer aufgeklappt. Irgendwas am Fahrrad klappert. Mutter Stefanie hat den Frühstückstisch schon halb gedeckt, mit Orangensaft, Lätta und Joghurt. Sohn Lukas steckt seine Nase aus dem Wohnmobil. Ein ganz normaler Campingurlaub – wenn der Ort nicht so ungewöhnlich wäre.

Denn die Tanges wohnen auf einem Stellplatz. Streng genommen ein Parkplatz für Wohnmobile: 50 Stellplätze auf Split, einige davon mit kleiner Rasenfläche. Es gibt eine Stromversorgung, je zwei Toiletten für Männer und Frauen, je eine Münzdusche zu 50 Cent für zwei Minuten. Auf den ersten Blick nicht viel Komfort. Warum kommen sie dennoch im fünften oder sechsten Jahr in Folge aus dem Sauerland hierher?

Auszeichnung TopPlatz für „Reisemobilhafen“

Für Betreiber David Rüther ist das gar keine Frage: „Weil es ein top Platz ist!“ Sogar wortwörtlich, denn als einer von drei Reisemobil-Stellplätzen auf Rügen trägt er die Auszeichnung „TopPlatz“ eines Tourismusvermarkters. Wer zum ersten Mal durch das Tor auf das Gelände fährt, ahnt weshalb.

Der „Reisemobilhafen Sellin“, so der Name des Platzes, ist gut ausgeschildert und leicht zu erreichen. Er liegt in der Lichtung eines Buchenwaldes, etwa 1500 Meter südlich der Seebrücke Sellin. Zum Ortskern sind es 10 Minuten zu Fuß. Auf einem Waldweg erreicht man nach etwa 400 Metern den Badestrand mit Strandkorbverleih, Imbiss und Strandbahn. Genauso weit ist es zum Rasenden Roland. Ein Bäcker bringt morgens frische Brötchen. Der Preis für diesen Luxus ist fast unglaublich.

322 Euro für 14 Tage Urlaub im Ostseebad Sellin

23 Euro kostet eine Übernachtung. Darin enthalten ist der Stellplatz für das Wohnmobil inklusive aller Urlauber und mitgebrachten Tiere, WLAN-Zugang sowie die Entsorgung von Tank, Wasser und Hausmüll. Strom und Trinkwasser werden nach Verbrauch berechnet. Ein irres Schnäppchen, wenn man es mit einer Ferienwohnung vergleicht.

50 Stellplätze in ruhiger Lage bietet der Reisemobilhafen in Sellin. Für 23 Euro/Nacht und Wohnmobil übernachten Camper zentral und direkt am Strand. Quelle: Juliane Schultz

