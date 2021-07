Göhren

Hinter Christian Schütte (34) und seiner Freundin Stephanie Ott (35) liegen traumhafte Tage auf der beliebten Urlaubsinsel Rügen. Zehn Tage verbrachte das Paar zusammen mit Tochter und Hund ihren Jahresurlaub im Ostseebad Göhren. Umso schwerer fiel ihnen die Rückkehr. Sie ließen ein Foto von sich schießen, das die Situation am Abend vor der Abreise verdeutlichen soll. Diese Aufnahme traf den Nerv vieler Urlauber. Auf der Facebook-Seite „Sonneninsel Rügen“ gefiel es mehr als 2000 Leuten.

Zu sehen ist der Nordstrand in Göhren. Im Hintergrund die Ostsee, kleine Wellen und der Sonnenuntergang. Im Vordergrund geht ein Mann über den Strand und hält dabei den rechten Fuß einer Frau fest. Sie liegt auf dem Boden und versucht, sich im Sand festzukrallen. „Unser letzter Abend auf Rügen. Fast wäre ich alleine nach Hause gefahren“, schrieb er unter dieses Foto. Und postete es auf der Rügener Facebook-Seite.

Die Idee für dieses Bild stammt von Freunden, die ihnen ein Postkartenmotiv aus der Karibik aufs Handy schickten, auf dem ein Mann seine Frau durch den Sand zieht. Mit dem Zusatz: „So werdet ihr auch aussehen, wenn ihr abreisen müsst.“ „Wir fanden diese Aufnahme toll und haben uns dann auch genauso positioniert wie das Paar auf dem Foto. Es ist sehr gelungen. Die Leute auf Facebook hatten anscheinend auch ihren Spaß daran“, sagt der 34-Jährige.

Zehnter Urlaub auf Rügen

Hier wurde es fast 200 Mal kommentiert. „Ich habe gerade so lachen müssen, es ist so ein tolles Foto. Dieses Gefühl von ,Ich will nicht weg von hier’, kennen viele. Gute Heimreise und rasches Wiederkommen“, schrieb eine Frau. „Das geht wohl jedem so. Rügen ist eine beruhigende und wunderschöne Insel. Aber seht es positiv: Ihr kommt wieder“, antwortete ein anderer Urlauber.

Ganz bestimmt sogar, ist sich Christian Schütte sicher. Denn mit seiner Stephanie ist er seit 2007 schon zehn Mal über die Rügenbrücke gefahren, um das Urlaubsdomizil zu erreichen. „Wenn man aus Berlin kommt, lernt man diese Insel sehr zu schätzen. Nach all dem Trubel können wir hier runterkommen und abschalten. Und nebenbei auch noch die Natur genießen“, sagt er. Die Highlights der Hauptstädter: die Sonnenauf- und untergänge.

Von Mathias Otto