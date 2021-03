Schnelltest auf Rügen: Kaum eingetroffen, wieder vergriffen

Rügen

Die Landesregierung und Gesundheitsbehörden möchten einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen gewinnen und eine Nachverfolgung der Infektionsketten erleichtern. Dies soll durch regelmäßige Tests geschehen. Doch die bestehenden Test-Stationen reichen auf der Insel Rügen nicht aus. Sie sind ausgebucht. OZ-Leser berichten, dass sie deshalb erst nach Ostern einen Termin bekommen.

Wer aber noch am Gründonnerstag oder Karsamstag einen Termin beim Friseur oder Kosmetiker hat, muss demnach selbst einen Selbsttest kaufen. Doch auf der Insel ist das Angebot knapp. Diese Tests kommen zwar vereinzelt in den Apotheken, Drogeriemärkten und Discountern an, sind dann aber schnell wieder vergriffen. Am schlechtesten sieht es in den Supermärkten aus. Die Netto-Märkte zum Beispiel werden erst in Kürze mit den Schnelltests beliefert, wie ein Mitarbeiter sagte.

Die Aldi-Märkte auf Rügen werden derzeit regelmäßig mit Selbsttests beliefert. „Dennoch können wir bei hoher Nachfrage nicht ausschließen, dass die Selbsttests vereinzelt kurzzeitig vergriffen sind. Neue Ware wird jedoch mehrfach wöchentlich angeliefert. Wir behalten uns weiterhin die Begrenzung der Abgabemenge pro Kunde vor“, so Sprecherin Verena Lissek.

Nächster Schwung kommt nach Ostern

„Wir haben noch ein paar Tests übrig“, sagt eine Mitarbeiterin der Binzer Rossmann-Filiale in der Proraer Chaussee. Tendenziell sind sie aber schnell wieder vergriffen. „Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg“, sagt sie. Sie gibt aber den Menschen Hoffnung, die einen Schnelltest erst nach dem Osterfest benötigen. In der kommenden Woche werde wieder ein Schwung erwartet.

Ähnlich sieht es in der Rossmann-Filiale in Bergen aus. Am frühen Nachmittag lagen noch einige Exemplare zum Verkauf in den Regalen. Der DM-Markt in der Bahnhofstraße bekomme in unregelmäßigen Abständen neue Ware. „Die letzten Tests, die wir hier zum Verkauf hatten, sind seit Montag ausverkauft“, sagt eine Mitarbeiterin.

Vierte Teststation auf Rügen

Bei den Apotheken auf der Insel sieht es unterschiedlich aus. Ob in Gingst in der Adler-Apotheke, in Binz in der Bad-Apotheke, in Bergen in der Vita-Apotheke oder in der Apotheke Rotensee: Derzeit sind keine Selbsttests vorrätig. Die nächste Ladung komme erst vermutlich nach den Osterfeiertagen. Ein wenig Hoffnung gibt der Apotheker Hannes Tiede, Inhaber der Kur-Apotheke in Binz. Es sei gut möglich, dass bis zum Sonnabend weitere Schnelltests bei ihn eintreffen. „Auf der ganz sicheren Seite sind aber diejenigen, die bei uns in der kommenden Woche vorbeischauen“, sagt er.

In der Bergener Billroth-Apotheke sind zwar derzeit alle Schnelltests verkauft, doch seit Dienstag gehört diese Apotheke zu den Anlaufstellen, bei denen man sich mit Schnelltest auf eine Corona-Infektion testen lassen kann. Damit ist sie neben der Rugard-Apotheke und dem Institut für medizinische Diagnostik (alle Bergen) sowie der Baltic-Apotheke in Sassnitz die vierte Test-Station auf der Insel. Auch hier gilt: Ein Test pro Woche ist kostenlos, eine Anmeldung ist wegen der starken Nachfrage unbedingt notwendig.

Von Mathias Otto