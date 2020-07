Schöner wohnen auf dem „Gorbatschow-Hügel“ in Sassnitz

Sassnitz

Nein, Gorbatschow war bei der Grundsteinlegung nicht dabei. Dass die Sassnitzer das Neubaugebiet links und rechts der Mukraner Straße dennoch nach dem sowjetischen Staats- und Parteichef benannten, war allein der Zeit und den politischen Umständen geschuldet. Die kleine Plattenbausiedlung in Dwasieden entstand genau in der so genannten Wendezeit, als die von Michail Gorbatschow propagierte „ Perestroika“ in aller Munde war.

Das Wohnviertel ist ein echtes Wende-Produkt. In der DDR wurden die ersten Blöcke errichtet, als die letzten bezugsfertig waren, war Sassnitz schon Teil der Bundesrepublik. Die „Gorbi“-Rufe sind lange verklungen und auch das Wohngebiet gehörte in den vergangenen Jahren nicht zu den begehrtesten von Sassnitz.

Bei der städtischen Wohnungsgesellschaft WoGeSa will man das nicht schulterzuckend hinnehmen. Das Unternehmen will das Wohnen in den Häusern links und rechts der Mukraner Straße attraktiver machen.

Nur die Hälfte der Wohnungen vermietet

2200 Wohnungen hat die WoGeSa in Sassnitz in ihrem Bestand. Manche sind heiß begehrt, etwa die in der Billrothstraße oder am Wedding. Bei anderen Wohnungen ist es oft schwer, einen Mieter zu finden. Gerade die günstigen mit der einfachen Ausstattung werden in Sassnitz zu Ladenhütern. Das hat sich an der Litauischen Straße 22 bis 24 gezeigt. Viele Menschen wohnten nicht mehr in dem Wohnblock in der Nähe der Mukraner Straße.

„Wir hatten dort einen hohen Leerstand“, sagt WoGeSa-Geschäftsführer Siegfried Adelsberger. „Rund die Hälfte der Wohnungen waren nicht vermietet.“ Warum es ausgerechnet in diesem Viertel so kompliziert ist, darüber rätseln Adelsberger und seine Kollegen nach wie vor. Denn das Wohngebiet biete nahezu alles, was man brauche: Das Einkaufszentrum, der Kindergarten und die Regionale Schule sind gleich um die Ecke, den Wald und großzügige Grünanlagen gibt es direkt vor der Tür und in wenigen Minuten ist man zu Fuß am Ufer der Ostsee bei Dwasieden.

Wohnungen werden größer

Zweckmäßig ist das Wohnen hier schon. Jetzt soll es auch noch schöner werden. In den zurückliegenden Jahren hat das städtische Unternehmen eine Reihe von Blöcken saniert. Nun kommt der nächste an die Reihe. An der Litauischen Straße 22 bis 24 haben umfangreiche Umbauarbeiten begonnen. Der Plattenbau wird weitgehend entkernt und um zwei Etagen „eingekürzt“.

Die alten Balkone sind bereits verschwunden. Die neuen werden größer sein, kündigt Adelsberger an, 1,70 Meter statt 1,10 Meter tief. Der künftige Dreigeschosser bekommt wieder ein Flachdach mit aufgesetzten Zier-Giebeln über den drei Treppenhäusern. Auch innen wird das Haus nach dem Umbau kaum wiederzuerkennen sein.

Bislang gab es in jedem Aufgang pro Etage jeweils eine Ein-, Zwei- und Dreiraumwohnung. Nach der Fertigstellung wird es vorwiegend Zwei- und Dreiraumwohnungen geben, die zwischen 50 und 77 Quadratmeter groß sind. Für Familien werden zwei Vierraumwohnungen geplant, die über 90 Quadratmeter groß sein und mit zwei Bädern ausgestattet werden.

Investition von 1,8 Millionen Euro

Die Bäder der anderen Wohnungen sollen jeweils mit Wanne und Dusche ausgestattet werden. Aus den derzeit insgesamt 27 Wohnungen in dem Block werden später einmal 19. Für das „Weniger“ an Wohnraum muss die WoGeSa erst einmal tief in ihre Tasche greifen. Die Gesamtkosten für den Umbau sind mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Geld, das durch die Vermietung in den kommenden Jahren wieder zurückfließen soll.

Konkrete Mietpreise stehen noch nicht fest. Doch auf dem „Gorbatschow-Hügel“ soll man auch künftig günstiger wohnen können als etwa in der Granitzer Straße, zwischen 6,50 und 7,50 Euro pro Quadratmeter zu zahlen sind. Den Block gegenüber vom Rügener Ring hatte die WoGeSa im vergangenen Jahr umgebaut.

Aus ehemals 45 Wohnungen wurden durch die Veränderung von Grundrissen 35. Die sind mittlerweile alle vermietet. „Die Hälfte der Wohnungen ging an Neumieter, die vorher nicht bei uns waren“, sagt Adelsberger. Darunter sind Sassnitzer, die bislang anderswo in der Stadt gelebt haben, aber auch neue Bewohner, die in die Hafenstadt gezogen sind.

Streetball-Platz und Dachterrassen

Dass sich ausreichend Mietinteressenten für das Haus an der Litauischen Straße finden, darüber macht sich Adelsberger keine Sorgen. Zum einen würde die Kaltmiete mit einem Quadratmeterpreis um die sechs Euro günstiger sein als in vielen anderen vollsanierten Quasi-Neubauten. Zum anderen werde auch das Wohnumfeld immer ansprechender.

Dafür sorgen beispielsweise die Stadt und die WoGeSa in einer gemeinsamen Aktion: In dem Wohngebiet entsteht derzeit ein Streetball-Platz für Freizeitsportler. Über weitere Maßnahmen denken Siegfried Adelsberger und seine Kollegen derzeit schon nach. „Die Nachfrage nach Wohnraum lässt aufgrund der Alterstruktur allgemein nach“, sagt er.

Unsanierte Wohnungen wolle kaum noch jemand, beliebt sind hingegen Neubauten oder frisch sanierte Domizile. Dafür sind die Mieter auch bereits Geld auszugeben. Das wird auch die WoGeSa künftig in dem Viertel links und rechts der Mukraner Straße tun. „Das Wohnen dort muss attraktiv bleiben. Dazu müssen wir den Wohnungsbestand aufwerten“, sagt der WoGeSa-Chef.

So sollen mittelfristig die beiden so genannten Punkt-Häuser in der Klaipedaer Straße durch neue Balkone, eine Wärmedämmung und eine neue Farbe aufgehübscht werden und auch die dahinter liegenden Häuser will der kommunale Großvermieter neu gestalten. Langfristig, so Adelsberger, werde es auch dort einen Teilrückbau der Blöcke und neue, interessante Wohn-Angebote geben, etwa mit Dachterrassen.

Wohnungsbau in der Wendezeit Im Januar 1989wurde mit den ersten vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Wohngebiets „ Sassnitz-Mukran“ am Tribberbach begonnen. Im August legte man dort offiziell den Grundstein. Ein Jahr später, im Oktober 1990, sind bereits 315 Wohnungen von den neuen Mietern bezogen worden. Am Ende des Jahres eröffnen auch Kindergarten und Kinderkrippe sowie das Wohnhaus für ältere Einwohner. 1992 wird dann schließlich der letzte Neubaublock in der Klaipedaer Straße zum Bezug freigegeben. Gebaut wird kurz darauf weiter: 1994 legt man den Grundstein für das Alten- und Pflegeheim an der Mukraner Straße.

Ein Spielplatz für Jung und Alt

