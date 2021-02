Rostock

„Wir wohnten im selben Haus, hatten aber kaum Notiz voneinander genommen“, erinnert sich Doreen Hubrich aus Kessin. Das sollte sich im Oktober 1999 ändern, als sie sich im Rostocker „Inflagranti“ trafen und stundenlang miteinander tanzten.

Der entscheidende Abend folgte aber erst Anfang November. „Jeder stand auf seinem Balkon und wir redeten und redeten. Nach einer Stunde in der Kälte entschieden wir, bei mir einen Wein zu trinken,“ erzählt Doreen Hubrich. Als er anfing ihr die Füße zu massieren, war es um sie geschehen: „Er blieb die ganze Nacht – seitdem sind wir unzertrennlich.“

Mit diesem Bild haben sich Doreen und Heiko Hubrich bei der OZ-Valentinstags-Aktion beworben: Das Paar im Dezember 2015 auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Quelle: privat

Romantisches Dinner wartet auf Gewinner-Paar

Was für ein bezaubernde Geschichte, mit der sich das Paar bei der OZ-Valentinstags-Aktion beworben hat, um sich den Titel „schönste Liebesgeschichte in MV“ zu sichern. Mit Erfolg, denn sie konnten auch die OZ-Leser von sich überzeugen: Stolze 50,6 Prozent der 530 Teilnehmer der Umfrage stimmten für Doreen und Heiko Hubrich. Nun dürfen sich die beiden auf einen romantischen Abend im Kurhaus Warnemünde freuen, für das sie einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewonnen haben.

„Wir holen dort unseren diesjährigen Valentinstag nach“, freut sich Doreen Hubrich. Den verbrachten sie nämlich nicht in Zweisamkeit, sondern mit ihrem Enkel: „Wir waren an diesem Tag ganz Oma und Opa, aber das ist ja auch was Schönes.“

Hochzeit mit Krücken und dickem Daumen

Die Familie ist seit dem Kennenlernen ordentlich gewachsen, wie die 50-Jährige erzählt: „Wir sind eine bunte Patchwork-Familie. Heiko brachte zwei Kinder mit in die Beziehung, ich eines.“ Am 40. Geburtstag ihres heute 54-jährigen Mannes machte sie ihm schließlich einen Heiratsantrag – mit Feuerwerk und selbst gebastelten Aluringen.

Die Hochzeit, die am 14. Juni 2008 stattfand, drohte noch kurz zuvor ins Wasser zu fallen: Heiko Hubrich hatte sechs Wochen vor dem großen Tag einen schweren Motorradunfall, bei dem er sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. „Der Hochzeitstanz fiel damit aus“, erzählt Doreen Hubrich. Zur Krönung schnitt sie sich beim Vorbereiten der Soljanka am Vortag der Trauung noch kräftig in den Finger. „Mit dickem Daumen und Krücken haben wir dann trotzdem geheiratet. Es war toll“, sagt sie immer noch begeistert.

Ihr spezieller Humor, den sie teilen und die Art, wie sie Dinge gemeinsam anpacken, verbindet das Paar bis heute. „Wir ergänzen uns einfach perfekt“, schwärmt Doreen Hubrich. Die Füße massiert hat er ihr aber seit dem ersten Abend nie wieder.

Die Platzierungen zwei und drei

Auch die anderen Paare, die sich auf unsere Aktion beworben hatten, haben einiges erlebt. Auf Platz zwei landeten Steve und Daniela Küster. Sie hatten sich mit einem wunderschönen Bild ihrer Hochzeit am Rostocker Hotel Warnow beworben. Dort heirateten sie nach 20 glücklichen Beziehungsjahren. Begonnen hatte alles im Jahr 2000 als sie sich im LT-Club der Hansestadt begegneten.

Daniela und Steve Küster wurden mit der Geschichte von ihrer Hochzeit nach 20 glücklichen Beziehungsjahren auf Platz zwei gewählt. Quelle: Henning Maschke

Kathleen Stenzel und ihr Partner sicherten sich Platz drei. Eineinhalb Jahre lang führten sie eine Fernbeziehung über 500 Kilometer, ehe er zu ihr nach Warnemünde zog. „Er war meinen beiden Söhnen von Beginn an ein toller Vater“, schwärmt sie. Mittlerweile sind sie auch glückliche Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Platz 3 der OZ-Aktion: Kathleen Stenzel und ihr Partner überwanden 500 Kilometer für ihre Liebe. Quelle: Kathleen Stenzel

Gewinner der Verlosung

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlosten wir zwei Gutscheine für den neu eröffneten Blumenladen „Hafenblume Rostock“ im Wert von 50 Euro. Freuen dürfen sich darüber Dörte Kubik aus Rostock sowie Philipp Rose aus Rostock. Herzlichen Glückwunsch!

Von Maria Baumgärtel