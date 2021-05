Was bewegt die Schüler derzeit in MV? Wir haben Jugendliche der Regionalen Schule „Tom Beyer“ in Göhren auf der Insel gefragt. Sie denken über Tourismus in Corona-Zeiten, die aktuell laufende Impfkampagne und auch den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) nach.