Bergen

Junge Naturforscher werden an der Schule Am Grünen Bergen in einer Arbeitsgemeinschaft ausgebildet. Im Herbst war die neue Wildbrücke an der B 96 Ort ihres Forschungsauftrages, mit dem sie feststellen wollten, ob der Neubau von Tieren genutzt wird. Dazu installierten sie an einer Stelle der Brücke eine Wildkamera, um die vermuteten Bewegungen zu beobachten. Das Ergebnis ist eindeutig: Damhirsche benutzten die Straßenüberquerung in dem Beobachtungszeitraum bereits sehr regelmäßig.

Hilfe durch die Landesforst

Die Idee für die erfolgreichen Nachforschungen war bereits im vergangenen Schuljahr entstanden. Bevor die praktische Untersuchungen unter Anleitung von Lehrer Falk Miron begannen, musste ein Genehmigungsverfahren absolviert werden. Die Stadtverwaltung Bergen unterstützte das Vorhaben und daher durfte die Wildkamera im Oktober von der Forschungsgruppe installiert werden. Sie wurde dabei von Mathias Miersch, einem Vertreter der Landesforstverwaltung MV, mit fachlichen Tipps und Tricks begleitet. Der Forstpädagoge unterstützte die Schülergruppe beispielsweise bei der Auswahl des Kamerastandortes und half ihnen bei der Untersuchung von Tierspuren an der Wildbrücke. „So wussten wir gleich, dass sowohl Hirsche als auch Wildschweine in der Nähe der Brücke leben“, sagt Lenny Strack, einer der jungen Naturforscher aus der Bergener Schule.

Automatische Kamerafunktion

Für den Schülerauftrag kam eine robuste, wetterfeste, batteriebetriebene Kamera zum Einsatz, die zum automatischen Fotografieren von Lebewesen, die im Erfassungsbereich der Kamera auftauchen, geeignet ist. Mit einem Bewegungsmelder wird die Aufnahmefunktion des Apparats aktiviert und jedes sich bewegende Objekt aufgenommen. Bei der Auswertung der Kameradaten blieb es aber nicht. Wildbeobachtung und Spurensuche führten die Lernenden teilweise querfeldein durch nasse Wiesen und kleine Bäche, so dass die meisten am Ende nasse Füße hatten. Bevor sie den Nachmittagsunterricht beginnen konnten, mussten sie erst einmal trockene Socken kaufen. Als „Weißsocken“ war die Gruppe schließlich den Rest des Tages einheitlich zu erkennen.

Ergebnis aus der Wildkamera an der B 96: Ein stattlicher Hirsch überquert die neue Wildbrücke. Quelle: Schule Am Grünen Berg

Die ersten Fotografien der Wildkamera wurden im Kurs ausgewertet und es zeigte sich, dass die Brücke von den Tieren gut angenommen wird. Die Vermutungen vor Forschungsbeginn haben sich also bestätigt. „Wir haben zahlreiche Aufnahmen von nächtlichen Hirschüberquerungen, aber auch ein paar schöne Aufnahmen bei Tageslicht“, sagt Falk Miron sehr zufrieden mit den Forschungsergebnissen seiner Schüler.

Von André Farin