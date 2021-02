Philipp Tomschin ist Schüler der 9. Klasse an der CJD Christopherusschule im Ostseebad Sellin. Er lebt gemeinsam mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester (12) in Binz. Der 15jährige hat große Ziele: Er will ein gutes Abitur machen und später Architektur studieren. An seiner Heimat liebt er vor allem die Natur, darunter das Meer, den Strand und die großen Wälder sagt er. In seiner Freizeit spielt er gern Tennis, Basketball und fotografiert gern. Die vergangenen Monate waren auch für ihn nicht einfach. „Ich kam mit dem Home-Schooling relativ gut klar“, berichtet er, „Jedoch erschüttert es einen jeden Tag, wenn man die aktuellen Corona-Zahlen sieht.“ Für die kommende zeit wünscht sich der Schüler eine Verbesserung der gesamten derzeitigen Lage. „Natürlich wünsche ich mir auch wie viele andere, dass die Infektions- und Todeszahlen weiterhin sinken und das in naher Zukunft wieder Schulen und Läden öffnen sowie Veranstaltungen stattfinden können“ Quelle: Elisa Jäger