Schülerbands begeistern 300 Zuschauer im Marstall

Putbus

Nahezu 300 Zuschauer kamen in den Marstall Putbus und jubelten rockenden Schülerbands auf der Bühne zu. Zum ersten Mal auf Rügen wetteiferten sieben Musikgruppen in zwei Kategorien um einen Pokal. Und damit nicht genug. Im Anschluss sangen vierzehn Sänger in drei Kategorien um den ersten Platz. Darunter auch drei Polinnen und zwei Vietnamesen.

Das Feuerwerk der Musik begeisterte Teilnehmer und Besucher gleichermaßen. Für die erste Gänsehaut sorgte Sängerin Lina (12) aus Binz von der Gruppe „Black Diamonds“. In dem Lied „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper ging die Schülerin auf der Bühne für einen Moment völlig auf und begeisterte mit ihrer Stimme. Kollegin Josefine (11) unterstützte als Frontfrau. Eine Schülerband aus Dreschvitz schickte ihren Sänger Vigo (10) im zweiten Lied an das Mikrofon. Mit dem Lied „Happy“ von Pharrell Williams sorgte er für Tanzlaune und gute Stimmung. Die Band spielt seit circa vier Jahren und hat sich noch keinen eigenen Namen gegeben. Ebenfalls mit am Start war die Gruppe „Rockstart“ mit zwei Rock- und Popsongs. Platz eins ging am Ende an die Gruppe „The Rules“ aus Binz. Mit Liedern, wie „Lemon Tree“ von Fools Garden und „Rooftop“ von Nico Santos, konnte sie die Jury überzeugen und holte sich den Pokal.

Publikum sang mit

Wolfgang Haß – selbst Livemusiker und DJ – weiß, was es heißt, eine Schülerband zu managen. „Das ist gar nicht so einfach, alle Instrumente unter einen Hut zu bekommen, Keyboard und Gitarre müssen erst mal richtig beherrscht werden, bevor ein Bandgefühl aufkommt“, sagt der erfahrene Musiker im Backstage-Bereich. In der Kategorie zwei ( Schülerbands) holte „Circle of Friends“ den Titel vor der Schülerband „Pilgrim!“ aus Bergen und „A Sense of Kallm“ aus Gingst. Sängerin Emma Necpalova von der Gruppe „Circle of Friends“ gab sich locker und fröhlich auf der Bühne. Mit einem musikalischen Intro durch die Band wurde das Lied „Legendary“ von Welshly Arms eingeleitet und die Sängerin legte zusammen mit Lina Alschweig ordentlich los. Beim Gitarrensolo von Deric Janicki und dem Schlagzeugsolo von Justin Heydrich war dann auch das Publikum vollends im Boot.

Rockig wurde es auch mit Gitarrist Paul von „A Sense of Kallm“. Er rockte auf der Bühne und wurde von Sänger Malte Kubowicz, bekannt aus der Castingshow „ The Voice Kids“, begleitet. Malte sang den Song „Junge“ von der Band „Die Ärzte“ und animierte das Publikum zum Mitsingen. Am Ende kamen alle sieben Schülerbands auf die Bühne und sorgten bei Initiatorin und Hauptorganisatorin Monika Briese für Verwirrung. Sie wurde auf die Bühne geholt und bekam ein Überraschungsständchen als Dankeschön für die viele Arbeit.

Jury bewertete Frontsänger

Im Teil zwei des Nachmittages konnten sich die Zuschauer dann von den Stimmen der Frontsänger der Bands und weiteren Sängerinnen und Sängern überzeugen. Solo standen sie auf der Bühne und stellten sich der Bewertung der Jury. Britta Klöckner, Jurymitglied und Leiterin der Gruppe „vocal total“ aus Sassnitz, sagte: „Wir bewerten die Melodiesicherheit, die Harmonie der Stimme und die Töne im Gesamteindruck.“ Begeistern konnte in der Kategorie der Teilnehmer bis 14 Jahre die polnische Sängerin Hanna Papa – und siegte. Bei den Teilnehmern zwischen 15 und 17 Jahren gewann Malte Kubowicz.

Den Wettkampf zwischen den Sängern ab 18 Jahren entschied der Vietnamese Nguyen Hoang Anh für sich. Er überzeugte durch Stimme und Charme. Mathias Woitge (56) aus Sehlen saß im Publikum: „Also, ich fand die Veranstaltung rundum gelungen. Ich habe so viele unterschiedliche Facetten gehört und nicht nur deutsche Sänger. Mir hat es gefallen“, sagte der Zuschauer. Am Schluss gab Monika Briese noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr: „Sollten wir alle gesund sein und nichts dazwischenkommen, könnte ich mir vorstellen, so einen Contest erneut zu veranstalten.“ Dafür erntet sie Applaus.

Von Wenke Büssow-Krämer