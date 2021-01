Bergen

Im Rennen um die besten Schülerfirmen des Landes konnten „Choco Loco“ und „Green Mountain“ von der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ gleich zweimal Erfolge für sich verbuchen. Nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit auf dem „Schulmarkt“ können die Firmenbetreiber deshalb stolz auf sich sein.

„Beide Firmen meldeten sich im Frühjahr beim landesweiten Schülerfirmen-Wettbewerb an, weil sie sich mit anderen messen wollten“, erzählt Elke Geist, die stellvertretende Schulleiterin. „Zugleich war das eine gute Chance, um die Arbeitsweise und Ergebnisse der Gruppen einem neuen Publikum zu präsentieren.“

Kreative Geschäftsideen

In dem Auswahlverfahren kam es besonders auf zukunftsträchtige und kreative Geschäftsideen an, die in Schulen geeignet umgesetzt werden. Kein Wunder also, dass unser Bildungsministerium die Schirmherrschaft übernommen hatte und bei der Begutachtung der eingereichten Konzepte dabei war.

Ende Oktober gab das Ministerium die Preisträger bekannt und beide Bergener Firmen befanden sich unter den Gewinnern. Die Macher von „Choco Loco“ erhielten eine Anerkennungsurkunde für ihr soziales Engagement. Sie nutzen bei der Herstellung von verschiedenen Leckereien die Möglichkeiten an der Schule, um ideenreich zu sein und sich mit den Abläufen in einer Firma vertraut zu machen.

Zukunftstauglich und umweltfreundlich

Punkten konnten sie, weil sie alle Firmenmitglieder bei der Ausgestaltung der Produkte oder der Angebote vor Ort einbeziehen. Ihnen stehen Schulsozialarbeiterin Kirstin Steffen und ihre Kollegin Cathrin Lüdcke helfend zur Seite. In regelmäßigen Beratungen und bei schulischen Auftritten sind sie immer dabei.

Die „Green Mountain“ Schüler-GbR holte sich in der Kategorie „ Umweltfreundlichkeit“ den ersten Platz mit einem Preisgeld von 1500 Euro. Die Firmenbetreiber beschäftigen sich mit dem Design und der Herstellung verschiedenster textiler Produkte. Sie konnten überzeugend beweisen, dass ihr Konzept nicht nur zukunftstauglich, sondern auch umweltfreundlich ist.

Geld in weitere Entwicklungen gesteckt

„Die Mitglieder und die betreuende Lehrerin Heike Stange wollen dieses Geld in die weitere Entwicklung der Firma und Ausbildung der Mitglieder fließen lassen“, berichtet Elke Geist. Sie beglückwünschte beide Teams für ihr hervorragendes Abschneiden im diesjährigen Wettbewerb, denn bei über 80 Schülerfirmen im Land kann sich diese Leistung wirklich sehen lassen.

Mehr Informationen zu beiden Firmen, wie zum Beispiel Flyer mit Angeboten und Preislisten, gibt es auf der Schulhomepage unter www.regs-bergen.de/schuelerfirmen/

Von André Farin