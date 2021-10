Schüsse am Königsstuhl: Was am Donnerstagmorgen auf Rügen los war

Hagen

Schüsse in die Luft am frühen Donnerstagmorgen in Hagen auf Rügen: Zwei Männer sollen auf dem Parkplatz am Nationalpark Königsstuhl einen Parkscheinautomaten aufgebrochen haben. Als sie anschließend von der Polizei in einem Waldgebiet verfolgt wurden, bedrohten sie die Beamten augenscheinlich mit einer Schusswaffe. Die Polizisten feuerten zwei Warnschüsse ab, woraufhin die Tatverdächtigen flohen.

Einer der beiden rannte weiter in das Waldgebiet hinein, wo der 43-Jährige überwältigt und festgehalten werden konnte. Die Polizisten stellten in der Nähe ein Messer und Brecheisen sicher. Bei der Festnahme verletzte sich der vermeintliche Täter leicht und wurde anschließend unter Begleitung von Polizeikräften in ein Krankenhaus gefahren.

Zwei Schusswaffen sichergestellt

Mit einem Polizeihubschrauber wurde unter anderem auch nach dem zweiten mutmaßlichen Täter gesucht. Schließlich konnte der 33-Jährige von einer Streife festgenommen werden. Weiterhin wurden eine Gasdruck- und eine Schreckschusswaffe gefunden.

Bei dem Einsatz wurden zwei Bundespolizisten leicht verletzt. Der Parkautomat wurde durch den Angriff vollständig beschädigt. Der Sachschaden wird aktuell auf mindestens 10 000 Euro geschätzt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die beiden Tatverdächtigen, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden vorläufig festgenommen. Der Haftantrag wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund bei dem zuständigen Amtsgericht Stralsund Zweigstelle Bergen gestellt.

Von OZ/acs