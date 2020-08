Bergen/Gingst

„Nicht drängeln, nicht zanken!“ Dazu werden Mädchen und Jungen in Schulbussen auf der Insel Rügen von großen Schülern aufgefordert. Sie unterstützen die Busfahrer und sorgen mit für Ordnung und Sicherheit. Die Großen übernehmen die Funktion von Schülerlotsen. Die ersten Schulbus-Begleiter im neuen Schuljahr sind bereits im Einsatz, teilt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mit.

In Schulbussen nach Gingst im Einsatz

Elf Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen der Schule in Gingst haben die Funktion der „Ordnungshüter“ übernommen. Sie sind als Schulbus-Begleiter seit dem vergangenen Donnerstag in den VVR-Bussen im Einsatz, die zum Schulstandort Gingst verkehren. Konkret betrifft dies die Busse der Linien 35 (Bergen – Gingst-Trent-Schaprode), 38 (Bergen – Gingst – Ummanz) und 41 ( Gingst – Samtens – Altefähr).

„Diese Schulbus-Begleiter achten während der Busfahrt auf die Sicherheit im Fahrgastraum. Kommt es zu Fehlverhalten im Bus, zum Beispiel Toben, übermäßige Lautstärke oder gar Vandalismus, greifen sie ein und sorgen für Disziplin. Sie werden auch einen Blick darauf haben, dass keine Sitzplätze durch abgestellte Schultaschen oder Rücksäcke blockiert werden“, erläutert VVR-Sprecher Michael Lang die Aufgaben der Schulbus-Begleiter, deren Einsatz gemeinsam von Schulen und dem kreiseigenen Nahverkehrsbetrieb initiiert wurde.

Einsatz wird honoriert

Die Auswahl der Schul-Busbegleiter und deren „Ausbildung“ erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Schule. Der Einsatz werde auch honoriert, kündigt Lang an. Als Anerkennung für ihr Mitwirken erhalten die Schülerlotsen zum Beispiel kostenfreie Schülerferientickets für das Jahr 2021 oder eine Wandertagsfahrt mit dem Bus, wenn sich mehrere Schülerinnen und Schüler einer Klasse für das Projekt anmelden.

Das ist auf Rügen nicht neu. Bereits in der Vergangenheit waren Schulbus-Begleiter auf einigen Strecken im Einsatz, zum Beispiel zu den Schulstandorten in Sassnitz und Garz. Der Einsatz habe zu einer spürbaren Beruhigung und Entspannung der Situation im Bus geführt, die bis heute anhalte, zieht der VVR-Sprecher eine positive Bilanz.

Interesse auf dem Festland

Im gerade begonnenen Schuljahr findet das Projekt sogar Resonanz auf dem Festland, wo Nordvorpommern und Stralsund zu den Bediengebieten der VVR gehören. Wie Michael Lang mitteilt, hat die Schule in Franzburg ihr Interesse an einem solchen Projekt bekundet, um die Fahrten zur Schule für alle Beteiligten entspannter zu gestalten und somit die Sicherheit im Bus zu erhöhen. „Andere Schulen, die ebenfalls am Schulbus-Begleiter-Projekt teilnehmen möchten, können sich gern bei der VVR melden“, so Lang.

Von Udo Burwitz