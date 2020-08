Sellin

Sellin investiert weiter in seine Kinder: Am Schulhaus in der Granitzer Straße haben die Arbeiten für einen neuen Hortanbau für die Grundschule begonnen. Zudem sind zwei neue Klassenräume für die Christophorus-Schule Rügen in Form von Containern errichtet worden, die seit dem Schulstart genutzt werden können.

Die neuen Horträume werden an der Westseite des Schulkomplexes angedockt. Der Neubau soll zwei Etagen umfassen und eine Dachterrasse haben, die auch als begehbarer Pausenraum genutzt werden kann. Nach der Fertigstellung im Frühjahr nächsten Jahres können dann hier bis zu 120 Hortkinder betreut werden.

Anzeige

Derzeit sind die Mädchen und Jungen noch über zwei Etagen im Schulgebäude untergebracht. Neben den Horträumen im Erdgeschoss gibt es eine Ausnahmegenehmigung über die Nutzung von Räumlichkeiten der Grundschule, bis der Anbau fertig ist.

Weitere OZ+ Artikel

Dieser Entwurf zeigt, wie der Hortanbau samt Außentreppe aussehen soll. Quelle: Architekturbüro Nessler

Kosten rund 900 000 Euro

Für das 890 000 Euro teure Bauvorhaben hat die Gemeinde als Eigentümer des Schulhauses eine Zuwendung in Höhe von 588 942 Euro erhalten. Das Projekt wird unter Beteiligung des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ finanziert, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Der Bildungsstandort Sellin sei mit den baulichen Erweiterungen für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

600 Schüler zu DDR-Zeiten

Den gibt es schon seit fast 50 Jahren an dieser Ecke des Ortes. Als die 1972 zu DDR-Zeiten gebaute Schule noch „Rosa-Luxemburg-Oberschule“ hieß, war sie zu ihren Hochzeiten die zweitgrößte des Kreises Rügen mit mehr als 600 Schülern. Von dieser Zahl ist das heutige Selliner Schulzentrum zwar noch weit entfernt, aber immerhin: Die Bildungseinrichtung in der Granitzer Straße expandiert stetig.

Die Grundschule besuchen derzeit 129 Kinder aus Sellin, Baabe und Lancken-Granitz und die Christophorus-Schule mittlerweile fast 300 Schüler von der gesamten Insel Rügen. Für den Besuch der privaten Bildungseinrichtung wird Schulgeld gezahlt, ab diesem Schuljahr 165 Euro im Monat statt bisher 150 Euro. Die jetzige 12. Klasse wird der erste Abitur-Jahrgang sein.

Schulgebäude mit wechselvoller Geschichte 1972 wurde das vierstöckige Schulgebäude mit 26 Klassenzimmern und verschiedenen Fachkabinetten als Polytechnische Oberschule „ Rosa Luxemburg“ in Sellin eröffnet. Nach der Wende schrumpfte die Bildungseinrichtung bis zur alleinigen Grundschule. Das Gebäude stand zur Hälfte leer und wurde zunehmend marode. Die Gemeinde investierte dann jahrelang millionenschwer in eine moderne Schule. Alles wurde neu: Fenster, Dach, Heizung, Klassen-, Werkstatt- und Horträume, Sanitäranlagen, Wärmedämmung, Aula mit Mensa, Fassade sowie Umkleideräume, Sanitäranlagen und Belag für die Turnhalle, Sport- und Spielanlagen und Bolzplatz im Außenbereich. Seit 2013 ist die CJD-Schule mit im Schulkomplex untergebracht.

Die Kooperative Gesamtschule in Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD) war im Jahre 2013 mit einer 5. Klasse und 17 Schülern an diesem Standort neu gestartet. Im Jahre 2010 war schon der Hort mit rund 30 Kindern aus der kommunalen Kita am Weißen Steg mit ins Schulgebäude eingezogen. Rund 90 Grundschüler werden heute nach Unterrichtsschluss von vier Horterzieherinnen betreut.

Weitere Expansion eingeplant

Dieser Entwicklung will die Gemeinde gerecht werden. Der Schulkomplex soll einmal auf 150 Grundschulkinder und 350 bis 400 CJD-Schüler ausgerichtet werden. Die Kosten für die neuen Container werden auf die Miete für das CJD umgelegt. Dafür hatte sich die Gemeindevertretung im letzten Jahr per Beschluss ausgesprochen.

Die neuen Container haben eine Größe von 140 Quadratmetern. Jeder Klassenraum darin ist 50 Quadratmeter groß und hat Internetzugang. Es gibt einen Flur sowie Damen- und Herrentoiletten. Alles sei schallgeschützt, isoliert und wärmegedämmt, so Liedtke. Die Heizung ist an das System der daneben stehenden Turnhalle angeschlossen. Vor den Klassenzimmern, die das neue Lerndomizil der beiden zehnten Klassen des regionalen und gymnasialen Zweiges sind, ist der Bereich gepflastert worden. Die Schüler können zudem in den Pausen auf den neuen Bänken Platz nehmen.

Gläserner Anbau für Aula und Mensa

Langfristig soll auch auf der Ostseite des Schulgebäudes ein massiver Anbau für die CJD-Schule folgen mit Klassenräumen, Aula und Mensa. Das alles soll Platz in einem neuen Zweieinhalbgeschosser mit einem gläsernen, halbrunden Anbau finden, auf dem es auch eine großzügige Pausen-Terrasse geben wird. Für das Vorhaben müssen noch Fördermittel eingeworben werden, so Liedtke.

So könnte einmal der geplante Anbau für die CJD-Schule aussehen. Quelle: Architekturbüro Nessler

Wegen der steigenden Schülerzahlen in den letzten Jahren hatte die Gemeinde zuerst einen Neubau mit Turnhalle für die CJD-Schule im Seepark geplant. Dann sollte dort die Grundschule hinziehen, für die eine kleinere Variante errichtet werden sollte. Beide Pläne erwiesen sich allerdings als zu teuer und somit nicht umsetzbar.

Von Gerit Herold