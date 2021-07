Schulstart auf Rügen: Schulen setzen auf CO2​-Ampeln statt auf Luftfilter

Rügen

Großes Wiedersehen nach den Sommerferien: Am Montag startet auch auf Rügen wieder der Schulalltag mit Präsenzunterricht. Die ersten beiden Wochen gilt an den Bildungseinrichtungen Maskenpflicht sowie zwei Mal wöchentlich eine Testpflicht.

Wichtig: Am ersten Schultag müssen die Schülerinnen und Schüler die ausgefüllten Formulare zur Gesundheitsbestätigung sowie zur Selbsterklärung eines negativen Testergebnisses (sofern die Testung nicht in der Schule erfolgt) mitbringen, damit sie am Unterricht teilnehmen können.

Land fördert Anschaffung von luftverbessernden Geräten

Um das Lüftungsmanagement in den Schulgebäuden zu verbessern, legt das Land ein Förderprogramm auf. Über den MV-Schutzfonds stehen zunächst rund zwei Millionen Euro für die Anschaffung von luftverbessernden Geräten für Unterrichtsräume oder für die Anschaffung von CO2-Messgeräten beziehungsweise CO2-Ampeln bereit.

Um die Schulträger zu unterstützen, beteiligt sich das Land bis zu 60 Prozent an den Kosten für die Geräte. Man werde beobachten, inwieweit die Schulträger auf das Förderprogramm zugreifen und das Programm aufstocken, wenn der Bedarf größer ist, so das Land.

Ampel auf Rot: Lüften oder den Raum verlassen Nach dem Ampelprinzip „Grün-Gelb-Rot“ funktionieren die CO2-Ampeln, die zur besseren Luftqualität in geschlossenen Räumen beitragen sollen. Über einen Atemsensor wird der Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Raumluft gemessen. Ist die Luft gut, zeigt das Messgerät Grün. Wird ein höherer Wert festgestellt, leuchtet es gelb. Die CO2-Ampel zeigt Rot und warnt mit einem Ton, wenn der Raum gelüftet oder verlassen werden muss.

Keine Luftfilter in den Schulen Bergens

In den Schulen Bergens soll es keine Luftfilter geben. „Wir haben uns stattdessen für CO2-Ampeln entschieden“, so Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Wir haben ein Lüftungsgerät an der Regionalen Schule am Rugard ausprobiert, es hat uns nicht überzeugt.“ Die CO2-Ampel wurde ebenfalls ausprobiert und konnte hingegen punkten. „Der Sauerstoff ist schnell verbraucht in einem Klassenraum“, so Ratzke. „Manchmal schon nach 10 Minuten.“

Dann wäre der Klassiker: Fenster auf und Frischluft rein – die angemessenere Variante, die auch mit geringeren Folgekosten als die Lüfter verbunden sei. Wann die CO2-Ampeln bestellt werden und eintreffen, ist noch nicht klar, das Förderprogramm sei ja gerade erst aufgelegt worden. „Wir müssen sehen. Aber ich gehe davon aus, dass sie da sind, bevor es kälter wird.“

In einigen Bereichen ist Sonnenschutz gleich null

Auch im Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium in Bergen wolle man auf Wunsch des Kreistages auf CO2-Messgeräte und die übliche Lüftungsregulierung setzen. Der Landkreis als Träger habe zuvor abgefragt, ob Luftfilter erforderlich seien, erklärt Schulleiter Christoph Racky. Die Anschaffung hält er zudem für unrealistisch. „Gute Anlagen sind sehr teuer und eine Montage in der Kürze der Zeit bei der Größe unserer Schule wäre sehr ambitioniert.“

Bis Anfang nächster Woche werde eine Bedarfsliste erstellt, wie viele CO2-Messgeräte eingesetzt werden sollen. Es gebe Klassenräume, die sehr eng seien und deshalb sei die Luft relativ schnell „verbraucht“, so Racky. Und: Man könne zwar grundsätzlich in allen Unterrichtsräumen die Fenster öffnen, aber in einigen Gebäudeteilen allerdings nur in Kippstellung. Auch sei in einigen Bereichen der Sonnenschutz gleich null, was die Luftqualität negativ beeinflusst. Das Lüftungsregime an der Schule laufe über eine ausreichende Lüftung und letztendlich über das Prinzip Hoffnung, so Racky.

Nach erster Einschätzung sind nur CO2-Messgeräte erforderlich

Auch für die Schulen im Amtsbereich Mönchgut-Granitz sei vor allem die Anschaffung von CO2-Ampeln vorgesehen, informiert Amtsvorsteher Reinhard Liedtke. Es werde derzeit nach Rücksprache mit den Schulen über das Amt geprüft, wie viele Geräte benötigt werden. Das betrifft die Grundschule „Mönchgut“ in Gager, die Regionale Schule in Göhren, die Grundschule sowie die CJD-Christophorusschule in Sellin.

„Nach erster Einschätzung sind nur CO2-Messgeräte erforderlich, weil alle Schulen über ausreichende Lüftungstechnik verfügen“, so Liedtke. Gemeint ist dabei „normales Lüften mit Fensteröffnung“.

Das Bestmögliche für die Schülerinnen und Schüler tun

In der Grundschule und in der Regionalen Schule in Binz sind Luftfilter oder CO2-Ampeln bisher nicht geplant. Über das Thema sei schon öfter gesprochen worden, so Bürgermeister Karsten Schneider. „Aber dann geht die Diskussion los über den Sinn oder den Nichtsinn dieser Einbauten. Da gehen die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall sind wir immer bemüht, das Bestmögliche für unsere Schülerinnen und Schüler zu tun, damit wir sie so gut wie möglich schützen. Und wenn dafür Investitionen notwendig sind, werden wir sie natürlich auch tätigen“, so Schneider. Gegenwärtig gehe man davon aus, dass aufgrund der großen Fensterflächen in den Schulgebäuden, die zu öffnen sind, eine Lüftung in ausreichendem Maße vollzogen werden könne.

Keine flächendeckenden Schulschließungen mehr in MV

Dass der Präsenzunterricht und der Regelbetrieb in den Schulen gesichert und aufrechterhalten werden kann, sei das gemeinsame Ziel in diesem Schuljahr, erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag.

„Wir brauchen den Präsenzunterricht, er ist durch nichts zu ersetzten“, betonte sie und kündigte an: Auch wenn die Infektionszahlen steigen werden, wird es keine automatischen und flächendeckenden Schulschließungen mehr in MV geben. Die lokalen Gesundheitsämter würden entscheiden, wie in betroffenen Schulen oder Regionen agiert werden soll.

Von Gerit Herold und Anne Ziebarth