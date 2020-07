Rügen

Nach den Sommerferien gehen alle Schulen auf der Insel Rügen einen großen Schritt in Richtung Normalität. „Wir setzen das um, was das Land in seinem aktualisierten Hygieneplan vorgegeben hat. Das ist an unserer Schule machbar“, sagt Christoph Racky, Schulleiter vom Bergener Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.

Ab Montag gehen hier rund 830 Schüler ein und aus. Er spricht von Glück, dass nur eine Lehrkraft im Distanzunterricht ist. Im Frühjahr waren es noch 20 Lehrer. Die Schule ist für das kommende Schuljahr von Fachraum- auf Klassenraumprinzip umgestiegen. „Das heißt, es müssen jetzt verstärkt die Lehrer wandern und die Schüler bleiben in festen Unterrichtsräumen.“

Strengere Wegeführung als noch im Frühjahr

Für die jüngeren Jahrgänge werden in den Pausen feste Bereiche auf dem Schulhof zugewiesen. Die älteren Schüler dürfen dann im Schulgebäude bleiben. „Das ist dann aber reduziert auf ihre Flure, auf die Bereiche, die wir diesen Jahrgangsstufen zugewiesen haben. Darüber hinaus haben wir eine noch strengere Wegeführung als noch im Frühjahr“, sagt Christoph Racky.

Er setzt auch auf verstärkte Kontrolle durch die Lehrkräfte, damit die Maßnahmen auch konsequent eingehalten werden. Damit die Essensversorgung in Etappen funktionieren kann, wird der Unterricht für diese Jahrgangsstufen zur Mittagszeit eingekürzt.

Wechselnde Lehrer

Eine zeitversetzte Ankunft sowie zeitversetzte Pausen wird es an der Regionalen Schule „Am Rugard“ geben. Dies sei nur zu realisieren, wenn die Pausenzeiten eingekürzt werden, sagt Schulleiterin Ilona Schädel. „Wir führen auch Blockunterricht durch, was wir sonst nicht haben. Damit haben die Schüler wenig Gelegenheit sich zu begegnen“, sagt sie. Sie kann die vorgegebenen Maßnahmen vom Land nachvollziehen, moniert aber die Kurzfristigkeit und die sich ständig ändernden Vorgaben.

„Die Schüler werden auch zum Teil mit einer geänderten Lehrerzuweisung leben müssen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich Physik einige Wochen lang unterrichte in einer Klasse und danach der Unterricht durch eine Kollegin aus dem Homeoffice weitergeführt wird“, sagt sie.

Drei Bereiche auf Schulhof

Über die Kurzfristigkeit für die Umsetzung beklagt sich auch Rüdiger Bonau, Schulleiter der Grundschule Altstadt Bergen. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Vorgaben vom Ministerium eine Woche früher da gewesen wären, damit wir die eigentliche Vorbereitungswoche für die Planung ausreichend nutzen können“, sagt er. Seine Schule kann so starten, dass sie die vorgegebene Stundentafel erfüllen werden. Er bedankt sich beim Schulamt, die sich unkompliziert um Aushilfslehrkräfte bemüht haben. Somit können Lücken, etwa durch Homeoffice geschlossen werden.

Auf der Halbinsel Wittow bereitet sich die Regionale Schule „Windland“ auf das bevorstehende Schuljahr vor. „Die Planungen haben sehr früh begonnen. Wir sind uns sicher, dass wir den Präsenzunterricht absichern können“, sagt Schulleiterin Kirsten Knebusch. Die Lehrkräfte haben sich in den zurückliegenden Tagen weitergebildet, besonders im Hinblick auf die digitale Lernplattform, damit zusätzliche Möglichkeiten für den Distanzunterricht bestehen.

Der Schulhof in Altenkirchen wurde zudem in drei Pausenbereiche für die sechs Klassen aufgeteilt. Verpflichtend ist nicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sie gibt aber einen Elternbrief heraus, in dem sie anrät, diesen zu tragen.

Alle Lehrer kommen zur Schule

„Wir haben das große Glück, dass wir alle Kollegen da haben“, freut sich Axel Thiede, Schulleiter der Regionalen Schule Binz. Auch die beiden Lehrer, die zur Risikogruppe gehören und deshalb Distanzunterricht machen könnten, kommen am Montag zurück in die Bildungseinrichtung.

17 Lehrer stehen dann den rund 200 Schülern in insgesamt 11 Klassen zur Unterrichtsgestaltung zur Verfügung. Zwei Stellen seien noch unbesetzt. „Wir sind richtig gut aufgestellt“, sagt der Schulleiter. Man freue sich auf den Schulstart und auch darüber, dass mit erneuter Ausnahmegenehmigung wegen zu wenig Schülern doch zwei fünfte Klassen eröffnet werden können.

Schwimmlager für die 6. Klasse

Nach den Vorgaben des Bildungsministeriums, wonach der Präsenzunterricht in festen Klassen oder Kursen stattfinden soll, wird es in Binz Lerngruppen für die Klassenstufen 5 und 6, 7 und 8 sowie 9 und 10 geben sowie Fächer-Unterrichtet in drei Blöcken á 80 Minuten. In den Klassenzimmern müsse weder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Im Schulgebäude oder auf dem Hof sollten sich die Gruppen allerdings nicht beziehungsweise nur unter Einhaltung des Mindestabstandes begegnen und Masken tragen. „Und so machen wir das auch“, so Thiede, der manche Verordnungen recht widersprüchlich findet. So die zum Sportunterricht. Dieser sei zwar grundsätzlich wieder erlaubt, aber wie die Regelungen zwecks Umziehen und Toilettengang sind, sei noch nicht endgültig geklärt.

„Wir wollen auf jeden Fall Sport machen“, so der Leiter der Schule mit sportlichem und touristischem Profil. In der vierten Schulwoche wolle man auch das Schwimmlager für die 6. Klasse wieder anbieten.

„Wir sind alle motiviert, um die nächsten Aufgaben anzugehen. Ich bin froh, alle an Bord zu haben, um das Schiff weiter auf Kurs zu halten unter den schwierigen Bedingungen von Corona“, so Thiede.

Einstieg mit Sozialtraining

Auch in Göhren freut man sich, dass es endlich wieder losgeht. „ Distanzunterricht macht weder Lehrern noch Schülern Spaß“, weiß Schulleiterin Gloria Rahm. Die Regionale Schule „ Tom Beyer“ besuchen in diesem Schuljahr 123 Mädchen und Jungen in sieben Klassen, die von 14 Lehrern betreut werden. „Alle Kollegen werden kommen“, so Rahm.

Die Bildungseinrichtung startet mit einer Einstiegswoche, in der Sozialtraining im Vordergrund steht. Dafür wurden verschiedene Projekte und Lernspiele organisiert. „Weil sich die Kinder so lange Zeit nicht gesehen haben“, so Rahm. Die beiden fünften Klassen werden zudem eine Ortsrunde mit Bürgermeister Torsten Döring drehen.

Die sogenannten festen Lerngruppen werden in Göhren ähnlich wie in Binz gebildet und gehändelt. In den Pausen sind für die drei Klassenverbände auf dem Schulhof drei Bereiche mit einem Band abgesperrt. Ab Mittwoch beginne ab Klasenstufe 6 der reguläre Unterricht, der fünf Stunden einnimmt. Im Vordergrund stehen dabei zuerst die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch. In der zweiten Woche soll es dann nach Stundenplan laufen und das Mittagessen ermöglicht werden. „Wir wollen so viel Unterricht wie möglich geben“, so Rahm.

Berufspraktika sollen wiederholt werden

Auch in Göhren will man den Kindern Sportunterricht ermöglichen sowie die Wiederholung der im letzten Schuljahr ausgefallenen Schülerpraktika. „Es wird aber sicherlich schwierig, Betriebe dafür zu finden“, denkt Schulleiterin Gloria Rahm. Sie bedauert zudem, dass die Ganztagsangebote vorerst wegfallen müssen, da sich die festen Gruppen ja nicht vermischen dürften – obwohl sie im Bus gemeinsam zur Schule kommen und wieder nach Hause fahren.

In der Grundschule „Mönchgut“ in Gager werden die vier Klassen mit insgesamt 71 Schülern in zwei Gruppen geteilt, die jeweils von einem festen Lehrerteam unterrichtet werden. „Wir decken die ganze Stundentafel ab“, sagt Schulleiterin Silke Wolff. Auch hier wird es gestaffelte Pausen- und Essenszeiten geben. Alle sieben Lehrer werden zum Präsenzunterricht erscheinen.

Von Gerit Herold und Mathias Otto