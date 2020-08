Bergen

Coronabedingte Schulschließungen, Präventionsunterricht ab Anfang Mai und schließlich die sechswöchigen Sommerferien: Seit Mitte März ist es der erste normale Schultag an den Bildungseinrichtungen in Bergen. Beinahe zumindest.

Während an den Schulen die Vorbereitungen für diesen ersten und die kommenden Tage getroffen worden sind, herrscht bei vielen Eltern noch Unsicherheit, wie sich die Corona-Pandemie künftig auf den Schulalltag ihrer Sprösse auswirken wird.

Unterricht für alle: Ja, Normalität: Nein

Bereits um 7.10 Uhr steht Stefanie Subke mit ihren beiden Kindern Luca (7) und Charline (10) vor der Altstadt-Grundschule in Bergen. „So richtig wissen wir noch nicht, wie es jetzt laufen wird“, sagt Stefanie Subke. „Aber ich hoffe für die Kinder, dass es künftig für sie wieder einen normalen Schulalltag gibt“, fügt sie hinzu.

Stefanie Subke hofft für ihre Kinder Charline (10) und Luca (7), dass sie im Schuljahr 2020/2021 wieder einen halbwegs normalen Schulalltag erleben. Quelle: Anja Krüger

Ganz wie vor Corona-Zeiten wird dieser aber nicht aussehen, wie Schulleiter Rüdiger Bonau informiert. Er steht am Montagmorgen vor dem Schultor zum Schulhof – begrüßt „seine“ Schützlinge persönlich.

„Wir garantieren aber für die Erst- und Zweitklässler vier Unterrichtsstunden pro Tag, für die Dritt- und Viertklässler fünf Stunden“, berichtet er. Jedoch werde an der Grundschule, an der rund 270 Mädchen und Jungen unterrichtet werden, die Betreuung im Rahmen der Ganztagsschule sichergestellt, betont er.

Eltern müssen draußen bleiben

Auch er sei ein wenig aufgeregt gewesen vor dem ersten beinahe fast normalen Schultag, gesteht er noch am Morgen. Zahlreiche Vorkehrungen seien im Vorfeld getroffen worden, um Abstands- und Hygienerichtlinien einzuhalten. „Wir haben unter anderem einen Wegeführungsplan erstellt. So nutzen wir beispielsweise beide Zugänge zum Schulgebäude. Erst- und Zweitklässler nehmen den einen, Dritt- und Viertklässler den anderen – entsprechend der Lage der Klassenräume“, erklärt er.

Rüdiger Bonau, Leiter der Altstadt-Grundschule in Bergen, begrüßt die Mädchen und Jungen am Eingangstor zum Schulgelände. Quelle: Anja Krüger

Eltern haben keinen Zutritt zum Schulgelände. Sie haben Verständnis für die Vorsichtsmaßnahme. Und so muss auch Stefanie Subke sich schließlich an der Straße von ihrem Spross verabschieden, der noch etwas verschlafen wirkt. „Ich wäre gern noch etwas zu Hause geblieben“, gesteht er.

Für und Wider zum Thema „ Maskenpflicht “

Seine Mama indes ist froh, dass sie ihm wenigstens keinen Mund-Nase-Schutz aufsetzen hat lassen müssen. „Ich arbeite im Einzelhandel. Ich weiß, wie es ist, acht Stunden eine Maske zu tragen“, sagt sie.

Schulleiter Rüdiger Bonau hat für diese Einstellung durchaus Verständnis. „Aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn die Maskenpflicht eingeführt wird. Im Gegensatz dazu sehe ich jedoch auch die Angst der Kinder davor. Kommt es zur Maskenpflicht, ist von den Elternhäusern eine enorme Vorarbeit zu leisten, um den Mädchen und Jungen die Angst zu nehmen“, sagt er.

Über seine Aufgabe als Schulleiter hinausgeschaut, hoffe er, dass die Corona-Pandemie kein größeres Ausmaß nimmt, die vorausgesagte sogenannte zweite Welle sich, wenn, nur in abgeschwächter Form zeigt. „Und deshalb hoffe ich auf die Vernunft der Bürger, speziell auch der Eltern – im Interesse aller und vor allem der Kinder“, sagt der Schulleiter.

Schlange stehen vor der Regionalschule „Am Grünen Berg“

Und das liegt natürlich auch allen weiteren Schulleitern der Bildungseinrichtungen auf der Insel am Herzen. Schlange stehen – unter Einhaltung der Abstandsregeln natürlich – war an der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ in Bergen deshalb angesagt, um an der Einführungsveranstaltung für die neuen Schüler teilzunehmen.

Auch Michael und Mandy Stupka haben sich eingereiht, um Tochter Hanni zu begleiten. „Heute kamen wir wegen des Empfangs mit dem Auto aus Putbus. Ab morgen fährt Hanni dann aber mit dem Bus zur Schule“, erzählt Mandy Stupka. Die Mutter hofft, dass sich auch hinsichtlich Corona alles gut entwickelt und es keinen Rückschlag gibt. Bei der frischgebackenen Fünftklässlerin überwiegt indes die Freude auf neue Fächer wie Biologie und Geografie gegenüber der Aufregung.

Christoph Denzin hat an einer Hand seinen Sohn Beat (10) und in der anderen trägt er einen Karton mit Farben und Mischpalette für den Kunstunterricht. Beat hat zuvor die Altstadt-Grundschule besucht, ist nun in die Sportklasse der Regionalen Schule aufgenommen worden. „Die Kinder haben eine Stunde Sport mehr in der Woche und machen am Ende auch einen Surfschein“, berichtet Christoph Denzin. Bezüglich Corona könne man seiner Meinung nach nur wenig mehr tun, als die geltenden Bestimmungen einzuhalten.

Das aber sei unerlässlich, betont Christoph Racky. „Die Tutoren und Klassenlehrer waren angewiesen, auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und die Bedeutung der Trennung von Lerngruppen hinzuweisen“, so der Leiter des Bergener Gymnasiums. Zudem habe er in einem Elternbrief betont, „dass die Maskenpflicht für Schüler im öffentlichen Nahverkehr während der gesamten Fahrt gilt“. Andernfalls könne eine Nachjustierung der Maßnahmen drohen.

Von Anja Krüger und Uwe Driest