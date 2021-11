Schweinepest: Einschleppung nach Rügen ist hoch und akut

Rügen

In einem Schweinemastbetrieb in Lalendorf bei Güstrow haben sich Tiere mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) angesteckt. Über 4000 Schweine müssen getötet werden. Im benachbarten Landkreis Vorpommern-Rügen ist man vorgewarnt, nimmt den ersten Fund im Land sehr ernst. Denn auch die Insel Rügen könnte es treffen. „Die Möglichkeit einer Einschleppung beziehungsweise des Ausbruchs der ASP ist – wie man sieht – hoch und akut. Einen genauen Zeitpunkt kann man natürlicherweise nicht benennen, jedoch sind Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Vorsicht wichtig“, sagt Kreissprecherin Sandra Lehmann.

Mit diesem Thema beschäftige sich der Landkreis schon seit Jahren. Deshalb würden Vorbereitungen für einen eventuellen Seuchenfall laufen. „Nötige Maßnahmen werden regelmäßig geübt, Pläne sind vorbereitet. Mit der Jägerschaft, den Landwirten und weiteren Beteiligten finden regelmäßig Besprechungen statt“, sagt sie.

Deshalb sei es umso wichtiger, die Gefahren zu erkennen, egal ob Landwirt, Jäger oder Spaziergänger im Wald. Tiere, die verenden oder im Straßenverkehr getötet werden, müssen sofort untersucht und Auffälligkeiten dem Veterinäramt gemeldet werden (siehe Info-Kasten). „Ebenso sind seuchenhygienische Maßnahmen wichtig, damit zum Beispiel durch die Jagdausübung nicht verschleppt werden kann.“

ASP als nationale Seuche anerkennen

Der Bauernverband lobt die geleistete Arbeit nach dem Fund im Kreis Rostock. MV sei gut auf den ersten ASP-Fall vorbereitet gewesen. In den vergangenen Monaten waren hier weitreichende ASP-Vorsorgemaßnahmen erbracht worden. „Nach Bekanntwerden des Seuchenfalls hat der Krisenstab schnell reagiert und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Der Betrieb wurde umgehend geschlossen und ein Sperrkreis eingerichtet. Aktuell wird nach der Ursache des Seuchenausbruchs geforscht“, sagt Sprecherin Bettina Schipke.

Allerdings zeige der Fall in Lalendorf ganz deutlich, dass die Seuchengefahr im gesamten Land sehr hoch ist. Der Bauernverband richtet deshalb den Appell an alle schweinehaltenden Betriebe, die Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau zu halten. Denn neben dem konkreten Seuchenfall dürfen jetzt die anderen Betriebe nicht aus den Augen verloren werden. „Es muss sichergestellt werden, dass die Tiere ordnungsgemäß zu den Schlachthöfen transportiert und anschließend vermarktet werden können.“

In diesem Zusammenhang fordert der Bauernverband, die ASP endlich als eine nationale Seuche anzuerkennen. Nur so müsse sich der Bund bei der Bekämpfung stärker engagieren. „Sonst könnte die ASP zur Bedrohung für den gesamtdeutschen Schweinebestand werden“, sagt Bettina Schipke.

„Haben Hausaufgaben gemacht“

Für die Jägerschaft auf Rügen und Hiddensee bedeutet dies, das Schwarzwild weiterhin intensiv zu bejagen, um die Bestände zu minimieren. Auch dass revierübergreifende Jagden stattfinden können und dass es weiterführende Lösungen gibt, in großen und geschützten Biotopen jagdliche Einrichtungen aufzustellen. „Wir haben eine gute Regelung zusammen mit dem Nationalpark und der unteren Naturschutzbehörde treffen können, dass wir sogenannte Wildtiermanagementschneisen in Röhrichten anlegen können. Aber erst ab dem Spätsommer. Wichtig wäre für uns eine ganzjährige Lösung“, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen.

Nach den ersten Drückjagden in diesem Jahr kann er ein erstes vorsichtiges Fazit ziehen. Nämlich dass weniger Schwarzwild geschossen wird als in den Jahren zuvor. Ein Indiz, dass die Jägerschaft ihre Hausaufgabe in Sachen Vorbeugung in den vergangenen Jahren gemacht hat. Aber: „Wir müssen weiterhin intensiv jagen. Das funktioniert auch nur im Zusammenspiel mit den Landwirten.“ In den Schlägen sollten also mehr Möglichkeiten, also Schussschneisen, zur Bejagung geschaffen werden.

Mensch ist Überträger der ASP

Selbst wenn die Gefahr auf einer Insel mehr minimal als auf dem Festland ist, dass ein infiziertes Tier ein anderes anstecken kann, sei die Chance hoch, dass die ASP auf Rügen festgestellt wird. Der Mensch spielt als Überträger dabei eine entscheidende Rolle. „Millionen Besucher kommen jedes Jahr nach Rügen. Wir haben auch viele Arbeitskräfte im Gastro- und Hotelbetrieb, die aus den Schwerpunktgebieten der ASP kommen“, sagt Thomas Nießen.

Fieber, Schwäche, keine Flucht Das Virus der ASP befällt nur Schweine. ASP ist nicht auf den Menschen übertragbar. Allerdings spielt der Mensch bei der Verbreitung der Seuche eine wichtige Rolle, etwa durch unsachgemäße Entsorgung von ASP-virushaltigen Lebensmitteln. Bei Hausschweinen und bei Schwarzwild führt die Infektion zu sehr schweren Allgemeinsymptomen, wie Fieber, Schwäche, Fressunlust, Bewegungsstörungen und Atemproblemen. Durchfall und Blutungsneigung können ebenfalls auftreten. Erkrankte Tiere zeigen teilweise eine verringerte Fluchtbereitschaft oder andere Auffälligkeiten, wie Bewegungsunlust und Desorientiertheit. Wer ein totes Wildschwein im Wald entdeckt, soll die Veterinärbehörde des Landkreises (03831/3 57 10 00 oder FD34@lk-vr.de) möglichst unter genauer Angabe des Fundortes informieren. Der Kadaver sollte nicht berührt werden, um das Virus nicht weiterzuverbreiten.

Die Wirtschaftszweige Landwirtschaft und Tourismus litten enorm unter solch einer Seuche. „Wir müssen also weiterhin wachsam sein und alles unternehmen, um die Schwarzwildbestände gering zu halten. Wir leben alle vom Tourismus und der Landwirtschaft. Wenn es langanhaltende Betretungsverbote gäbe für einige Bereiche, die für Touristen interessant sind, dann wäre dies nicht förderlich für die Destination Rügen“, so der Jäger.

