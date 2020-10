Rügen

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat Deutschland längst erreicht. In Brandenburg wurde Anfang September ein Kadaver gefunden, der als amtlicher Verdachtsfall eingestuft wurde. Mittlerweile wurden mehr als 50 Fälle gemeldet. Für die Insel Rügen scheint dieses Problem in weiter Ferne zu sein. Weit gefehlt, so Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen.

„Ganz im Gegenteil, auch wenn wir auf einer Insel leben, besteht die Gefahr, dass auch wir betroffen sein können. Wir dürfen dieses Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt er. Er möchte den Landkreis und die Menschen auf der Insel für dieses Thema sensibilisieren.

Mensch beschleunigt den Vormarsch der Seuche

Denn vor allem der Mensch beschleunigt den Vormarsch der Seuche. Nachweislich wurde die Krankheit in der Vergangenheit durch Viren belastete Rohwurst von der Ukraine ins Baltikum eingeschleppt. Auch für den Jäger besteht ganz klar die Gefahr durch den Menschen. Etwa beim Beispiel Fährverkehr aus den baltischen Staaten. „Ein Lkw-Fahrer, der sich dort eine Wurstsemmel gekauft hat, stellt fest, dass sie zwei Tage lang im Fahrerhaus lag und schmeißt sie in Mukran aus dem Fenster. Handelt es sich dann um eine Wurst von einem infizierten Hausschwein, kann so ein Beispiel fatale Folgen haben. Nämlich, dass sich die Schweinepest auf der Insel innerhalb kürzester Zeit verbreitet“, so Thomas Nießen.

Weiterhin spricht er die knapp 1,5 Millionen Besucher an, die jährlich auf die Insel reisen, darunter auch Leute aus Regionen, die zu Hotspots erklärt wurden. Außerdem seien viele Arbeitskräfte, beispielsweise aus Polen und Rumänien, auf Rügen in der Saison beschäftigt, die aus Hotspot-Regionen kommen. „Dadurch ist die Gefahr größer, von dort den Erreger eingeschleppt zu bekommen“, sagt er.

Mehr Aufklärung

Er wünscht sich, dass von Verantwortlichen aus der Tourismusbranche sowie der Hotellerie und Gastronomie mehr Aufklärung erfolgt. Denn er ist sicher: Wenn auf Rügen die ASP ausbricht, wird die Insel dichtgemacht. Konkret würde es bedeuten, dass Betretungsverbote ausgesprochen werden, etwa im Nationalpark Jasmund.

Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. Die Übertragung erfolgt entweder durch einen direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder über die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen. Auch indirekte Übertragungswege sind möglich über Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen oder Kleidung. Der Kontakt mit Blut ist der effektivste Übertragungsweg. ASP ist nicht vom Tier auf den Menschen übertragbar, daher für Menschen ungefährlich. Um der Ausbreitung der Seuche zu begegnen, hat Minister Till Backhaus bereits 2019 eine „Pürzelprämie“ von 25 Euro ausgerufen, die für jedes erlegte Wildschwein gezahlt wird. Im vergangenen Jagdjahr seien dadurch gut 96 000 Wildschweine geschossen worden, so viele wie nie zuvor.

„Die Gefahr ist nicht wegzuwischen, wenn wir sagen, Brandenburg ist weit weg. Wir können ganz schnell als Krisengebiet mit drin sein. Für die Vorsorge gibt es jetzt nur einen gemeinsamen Weg. Wir als Jägerschaft müssen uns auch intensiv bemühen, die Schwarzwildbestände zu reduzieren“, sagt der Jäger. Es dürfe dabei die Jagdethik nicht verloren gehen und die hiesigen Jäger zu Schädlingsbekämpfern werden. „Ich möchte, dass die Jagd nicht verroht.“

Landwirtschaft soll reagieren

Knut Schäfer, Vorsitzender des Rügener Tourismusverbandes, nimmt das Thema Schweinepest sehr ernst. „Wir haben auch auf der Insel die Gefahr erkannt. Dazu stehe ich im Austausch mit anderen touristischen Verbänden im Land. Beim nächsten Treffen wird dieses Thema auf der Tagesordnung stehen und diskutiert“, sagt er.

Aus Sicht der Jäger müsse zusammen mit den Flächenbewirtschaftern über Jagdkonzepte und revierübergreifende Jagden nachgedacht werden. Wenn etwa, wie beim Mais, die Kulturen hoch sind, müssen durchweg Möglichkeiten geschaffen werden, um sie dort intensiver zu bejagen, außerdem zu angrenzenden Röhrichten und Wäldern in Form von Schneisen. Der Landwirt werde es sein, der beim Ausbruch der ASP finanziell zu leiden hat, weil er dann seine Produkte von hier nicht mehr verkaufen kann. „Deshalb sollte vonseiten der Landwirtschaft reagiert werden. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die Jagd zu erleichtern“, sagt Thomas Nießen.

Kostenlose Untersuchungen

Von vielen politischen Verantwortlichen werde derzeit auf eine Intensivierung der Jagd auf Schwarzwild gefordert, wie zuletzt von Agrarminister Till Backhaus ( SPD), der sagte: „Wir müssen die Sauenbestände weiter massiv reduzieren.“ Damit werden die hiesigen Jäger hinsichtlich der Wege- und Fahrtzeiten belastet. Um sie zu entlasten hatte die Jägerschaft der Insel Rügen und Hiddensee ein Schreiben an den Landrat geschickt. Mit der Bitte, die Untersuchungsstellen für Trichinen- und Blutuntersuchungen massiv auszubauen und zu erweitern. Diese Untersuchungen sollen aus Sicht der Jäger künftig kostenlos angeboten werden. Derzeit werden für eine Trichinenuntersuchung acht Euro verlangt.

Für Ernstfall vorbereitet

„Das Thema ASP haben wir ganz oben auf der Agenda“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Die Entscheidung über kostenfreie Untersuchungen läge allerdings in der Hand der Kreistagsmitglieder. Im gesamten Kreis gibt es sechs Untersuchungslabore. „Im Vergleich zum Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald, die nur zwei haben, sind wir hier gut aufgestellt. Über was aber nachgedacht werden kann, ist eine Zunahme der Annahmestellen für diese Proben“, sagt er.

Sollte es wirklich soweit kommen und die Afrikanische Schweinepest auf der Insel Rügen festgestellt werden, sei der Landkreis gewappnet. „Sollte dieser Fall eintreffen, arbeiten wir sofort in Stabsstruktur zusammen, unter anderem mit Polizei, Ordnungsamt, Bundeswehr, THW, Jägerschaft und Nationalparkamt“, so Olaf Manzke. „Alle notwendigen Maßnahmen sind erarbeitet, die Pläne liegen bei uns in der Schublade. Unsere Stabsstruktur für einen möglichen Ausbruch steht. Wir haben dazu ausreichend geübt“, ergänzt Landrat Stefan Kerth ( SPD). Eine dreitägige Übung fand zusammen mit dem Nachbarkreis Ende Januar statt.

