Dargibell

Daran haben wohl nur noch wenige geglaubt. Es gibt Hoffnung für eine Sanierung des Gutsensembles von Dargibell nahe Anklam. Peter Foydl hat das Anwesen erworben und organisiert von der Schweiz aus und vor Ort dessen Wiedergeburt mit neuen Inhalten. Foydl arbeitet bei der Chemgineering International GmbH in der Schweiz, einem Beratungs- und Planungsunternehmen.

Vor einem Jahrzehnt gab es indes schon einmal Hoffnung für die leer stehenden Gebäude. Der Berliner Unternehmensberater Ralf Ziegler kündigte 2011 an, ein schwul-lesbisches Wohnprojekt in Dargibell verwirklichen zu wollen. Es sah Eigentums- und Ferienwohnungen und große Gemeinschaftsräume für diese Zielgruppe vor. Maximal 2.950 Euro sollte der Quadratmeter kosten. Erste Aufräum- und Sicherungsarbeiten erfolgten 2008/2009. Offensichtlich fanden sich aber nicht genug Interessenten für die 2011 beworbene Bauherrengemeinschaft, also Investoren mit genug Geld, für das Projekt. Von Ziegler hat man im Dorf nichts mehr gehört. 2020 kaufte Peter Foydl das Anwesen.

Kein Luxushotel errichten

„Ich fahre seit 30 Jahren an die Ostsee und fühle mich hier wohl“, sagt Peter Foydl. Schon einmal habe er ein Herrenhaus in der Region erwerben wollen, aber die Gemeinde habe ihn gelinkt, sei nur an seinen Konzepten interessiert gewesen.

Als Dargibell zum Verkauf stand, habe er zugegriffen. „Wir wollen ein Projekt für jedermann realisieren, kein Luxushotel mit Mauer drumrum“, sagt Foydl. Wir, das sind seine Frau und er, ein kleines Team unter anderem mit einem Gärtner, einem Baumspezialisten und einem Hausmeister.

Weinkeller auf Turmhügel

Baggerarbeiten am Teich im Park, in dem das „Saufhaus“ des preußischen Feldherren Otto Martin (Magnus) von Schwerin (1701 bis 1777) stand, sind bereits erfolgt. Sie zeigen, dass Foydl es ernst meint. Der Landschaftspark nach englischem Vorbild soll wiederhergestellt werden. Otto Martin von Schwerin hatte 1761 das Gut Dargibell von Leonhard von Eickstedt für 15 500 Taler gekauft. Er ließ einen Pavillon mit Weinkeller auf einem Turmhügel errichten. Von Schwerin traf sich im „Saufhaus“ an einem großen Tisch mit Freunden und ehemaligen Kameraden, mit denen er in Pasewalk gedient hatte. Das Gebäude verfiel in der DDR.

Allianzwappen von Schwerin (Raute, z. T. zerstört) und Kanitz (rechts) am Giebel Quelle: Eckhard Oberdörfer

Otto Martin von Schwerin errang unter Preußenkönig Friedrich II. (1712 bis 1786) Feldherrenruhm. Ein von ihm und Friedrich Leopold von Geßler kommandiertes Dargonerregiment entschied 1745 im 2. Schlesischen Krieg die Schlacht von Hohenfriedeberg gegen die verbündeten Österreicher und Sachsen. Otto Martin von Schwerin wurde zum Generalmajor befördert. „Schwerin, eine solche That wie die Eurige am heutigen Tage, findet man nicht in der ganzen römischen Geschichte“, sagte laut der Deutschen Biographie Friedrich II. nach der Schlacht. An den Sieg erinnert einer der bedeutendsten preußischen Märsche, der „Hohenfriedeberger“.

Im Gedächtnis breiterer Kreise blieb Otto Martin von Schwerin als „Reitgertenschwerin“. Demnach kritisierte der König mehrfach dessen Regiment wegen übermäßiger Sauferei. 1755 kam es bei einem Manöver zum Eklat. Otto Martin von Schwerin schwor demnach, nie wieder seinen Pallasch für den König zu ziehen. Er kämpfte aber ab 1756 im Siebenjährigen Krieg, kommandierte nun mit der Reitgerte in der Hand. Der General setzte seine Reiter erneut in ungestümen Attacken ein. 1757 nahm er seinen Abschied.

Gesprächspartner Friedrich II.

Die Darstellung als versoffener Reitergeneral werde Otto Martin von Schwerin nicht gerecht, meint Peter Foydl. „Er beherrschte mehrere Sprachen, war sehr gebildet und betrieb theologische und philosophische Studien.“ Wegen eben dieses Wissens und dessen Intelligenz habe der König ihn als Gesprächspartner geschätzt.

Laut der Deutschen Biographie war der Vater von elf Kindern ein frommer Mann. An die Geschichte der Schwerine soll künftig in einem Zimmer des Gutshauses erinnert werden. Ein Viertel des historischen Kreises Anklam gehörte dieser Familie, darum spricht man vom Grafenwinkel. Viele bedeutende Militärs gehören zur Familie, so der Generalfeldmarschall Curd Christoph von Schwerin (1684 bis 1757). Dieser ließ das am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörte Schloss Schwerinsburg bauen. Vielen gilt der in Wusseken beigesetzte Feldherr als der eigentliche Sieger des 1. Schlesischen Kriegs.

Landschaftspark soll wieder entstehen

Die Klimaschutzinitiative Life Terra, die bis 2025 immerhin 500 Millionen Bäume pflanzen will, ist ein Partner des Projektes der Wiedergeburt Dargibells. Alleen sollen wieder entstehen, der englische Landschaftspark in Dargibell wiederhergestellt werden.

Das im Kern aus dem 17. Jahrhundert stammende Herrenhaus wurde ab 1751 von der Familie Eickstedts um- und ausgebaut. Experten sprechen von einem Bau des friderizianischen Rokoko. Aus dieser Zeit stammt der Spiegelsaal mit Zugang zur Terrasse. Die Kuppel ist vergleichbar der Gestaltung im Schloss Sanssouci.

Die Stuckfassade stammt aus den Jahren 1890 bis 1902. Auch Gauben und Giebelgestaltung gehören zu dieser Bauphase. Seit 1894 war Ulrich von Schwerin Herr von Dargibell. An ihn und seine Frau Clara von Kanitz erinnern beschädigte Wappen am Giebel.

Vertriebene zogen ins Gutshaus

Dargibell wurde nach dem Umzug und nach dem Tod von Ulrichs Vater Bernhard von Schwerin (1831 bis 1906) nach Ducherow vermietet. Unter anderem zog ab 1934 die Kreisschule der NSDAP ein. Der letzte Eigentümer des 529 Hektar großen Gutes, Ulrich Graf von Schwerin (1865 bis 1946), wurde 1945 enteignet. Er lebte im Ducherow.

Vertriebenenfamilien zogen in das Gutshaus ein. Ab 1958 nutzten die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) und die Gemeinde das Gebäude. Büros, der Kindergarten, ein Speiseraum und der Konsum (Verkaufsstelle) fanden hier Aufnahme.

Ateliers und Wohnungen für Künstler

Pläne gibt es bereits für das Gutshaus, wie es Foydl nennt. Hier sollen Ateliers für Künstler, Wohnungen bzw. Ferienwohnungen sowie das erwähnte Museum für die Schwerine einziehen.

Für das Herrenhaus, das Schloss, laufe noch die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Foydl geht davon aus, dass hier unter anderem ein Schlosscafé einzieht. Er denkt an Angebote für Menschen mit Handicap, auch Wohnungen. Das Gut Dargibell soll vielfältig genutzt werden, für Kultur, für Tourismus, auch für die Landwirtschaft. Die Gründung einer Stiftung ist 2022 vorgesehen.

Mitglied ist Dargibell bereits im in diesem Jahr gegründeten Netzwerk „Unter Pommerns Dächern“, das den Urlaub in Schlössern und Gutshäusern ankurbeln will, unter anderem durch Reisen von einem Haus zum anderen.

Von Eckhard Oberdörfer