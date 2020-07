Schwer verletzt auf Hiddensee gestrandet: Segler trieb tagelang hilflos auf der Ostsee

Vitte

Mehrere Tage war er hilflos auf der Ostsee unterwegs, wurde seekrank, sein Motor funktionierte nicht mehr richtig, keiner sah seine abgeschossenen roten Leuchtraketen. Zwei Tage lang trieb so ein 53-Jähriger mit seinem zehn Meter langem Segelboot auf dem Meer. Südlich von Kopenhagen war er am Montag gestartet, an seinem Ziel – Nakskov an der Westküste der dänischen Insel Lolland – kam er allerdings nicht an, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) am Donnerstag mitteilte.

Bei starkem Westwind und Regen ist er mehr als 100 Kilometer nach Südosten getrieben. Seine Kommunikationsmittel waren ausgefallen. Am Mittwoch strandete er schließlich am Ufer der Steilküste Hiddensees, beschreiben die Einsatzkräfte weiter. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Das Dramatische: Erst einige Stunden später, in der Nacht zu Donnerstag, sahen Spaziergänger auf dem Hochland unweit des Leuchtturms Dornbusch den Skipper, der sein Boot noch verlassen konnte.

Anzeige

Hubschrauber muss Verletzten abtransportieren

Da der unwegsame Strandabschnitt von Landseite nur schwer zugänglich ist, näherten sich die Seenotretter der Station Vitte/ Hiddensee und der Station Darßer Ort mit den Seenotkreuzern „Nausikaa“ und „ Theo Fischer“ vom Meer her. Auch der Hubschrauber von Northern Helicopter wurde hinzugerufen, teilt Ralf Baur von der DGzRS auf Hiddensee mit.

Weitere OZ+ Artikel

Seenotrettungsboot „Nausikaa“ von der Station Vitte / Hiddensee Quelle: Foto: DGzRS/Die Seenotretter

Als die Rettungskräfte eintrafen wurde ein Schlauchboot zu Wasser gelassen, um sich der Steilküste zu nähern. Nur so konnte der Notarzt und seine Helfer das Ufer erreichen. Mit leistungsstarken Suchscheinwerfern wurde der Unfallort ausgeleuchtet. Der schwer verletzte Mann, ein Deutscher, der im dänischen Dragør wohnt, wurde stabilisiert und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Verwandte meldeten Mann als vermisst

Wie es von der DGzRS heißt, hatte die dänische Seenotleitung den 53-Jährigen bereits am Dienstag als vermisst gemeldet. „Er wollte sich regelmäßig bei seinen Verwandten melden. Dann unterblieb es irgendwann, dann haben sie die dänische Seenotleitung informiert“, sagt Ralf Baur von der DGzRS auf Hiddensee. Die eingeleitete Suche blieb jedoch erfolglos. Das zehn Meter lange Boot müsse nun noch geborgen werden.

Von OZ