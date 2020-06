Schwer verletzt in Sellin auf Rügen: Autofahrer übersieht beim Einparken Fußgänger

Sellin

Beim Einparken ist es in Sellin auf Rügen am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Ein 47-Jähriger aus Schleswig-Holstein wollte in eine Parklücke in der Granitzer Straße einbiegen, übersah dabei jedoch einen 60-jährigen Fußgänger, der an der Stelle gerade die Straße überqueren wollte.

Der Hamburger wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Stralsund geflogen werden musste.Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Granitzer Straße musste für circa 20 Minuten voll gesperrt werden.

Von OZ