Altefähr

Bei einem Unfall auf der Insel Rügen sind am Montagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei stießen zwei Autos frontal auf der B96 zusammen rund 500 Meter hinter der Anschlussstelle Altefähr. Ein 34-Jähriger aus Görlitz fuhr auf der Inselautobahn in Richtung Stralsund, dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, der für den Verkehr in Richtung Bergen freigegeben war.

Rüganer wird in Transporter eingeklemmt

Dort stieß sein Auto mit dem Transporter eines 52-jährigen Rüganers frontal zusammen. Der Rüganer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Stralsund mittels Scher- und Spreizwerkzeug befreit werden. Er wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Greifswalder Uni-Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer und sein 4-jähriger Sohn erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus nach Stralsund.

B96 für vier Stunden gesperrt

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs kam die Dekra zum Einsatz. Die B96 war für vier Stunden vollgesperrt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

RND