Ein Schwertfisch-Fund in der Wismarbucht sorgt für Aufsehen: Am Dienstagabend hat der Redentiner Berufsfischer Jörg Bernier (49) ein 2,35 Meter langes totes Exemplar in seinen Aalreusen entdeckt.

Die Spitze des 90 Zentimeter langen Schwertes des Raubfisches steckte in einer der Reusen. Spezialisten des Deutschen Meeresmuseums aus Stralsund sicherten am Mittwoch den seltenen Fund.

Seltener Fund begeistert Wissenschaftler

Das 90 Kilogramm schwere Tier wurde dann auf die zwischen Stralsund und Rügen befindliche Insel Dänholm gebracht. Hier befinden sich auch die Sektionsräume der zum Meeresmuseum gehörenden Außenstelle. In Tücher und Folie verpackt ist der Schwertfisch bei rund minus 20 Grad Celsius eingefroren worden. „Wir werden ihn in den kommenden Wochen sezieren und präparieren“, erläutert Dr. Timo Moritz (43). Der Fachbereichsleiter Wissenschaft und Kurator für Fische am Deutschen Meeresmuseum ist von dem „äußerst seltenen Fund“ begeistert.

Dr. Timo Moritz, Wissenschaftlicher Leiter und Kurator für Fische am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Quelle: Meeresmuseum

In 20 Jahren nur vier Irrläufer

In den vergangenen 20 Jahren wurden an der hiesigen Ostseeküste nur vier Irrläufer – unter anderem vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und vor Dranske ( Rügen) – dokumentiert. Normalerweise leben diese imposanten Meeresbewohner in tropischen und gemäßigten Ozeanen. Weshalb nun das am Dienstag entdeckte Tier in der Wismarbucht auftauchte, kann Dr. Moritz nur vermuten. Er hält die Aussage der einheimischen Fischer für stichhaltig, dass der Fisch den derzeit in der Ostsee anzutreffenden Makrelen-Schwärmen gefolgt ist.

Es sind superschnelle Schwimmer

„Diese Fische erreichen unter Wasser eine Geschwindigkeit von etwa bis zu 40 km/h. Sie gehören zu den superschnellen Schwimmern“, verdeutlicht der aus Tübingen ( Baden-Württemberg) stammende promovierte Biologe. In den kommenden Wochen wird das große Exemplar – normalerweise sind Schwertfische 1,50 bis 2,50 Meter lang – seziert und präpariert.

Umgebungstemperatur muss konstant bleiben

„Es wird aufgrund der Seltenheit des Fundes eine komplizierte Arbeit“, ist sich der Experte sicher. Er leitet seit acht Jahren den Fachbereich in der Stralsunder Einrichtung. Dann sei es auch möglich, unter anderem das Geschlecht des Fisches zu bestimmen und den Mageninhalt zu analysieren. Bis dahin müsse die Umgebungstemperatur möglichst konstant gehalten werden, da sonst Veränderungen am Körper des Tieres drohten.

Von Volker Penne