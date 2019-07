Binz

Ein 82-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch bei einem Unfall auf Rügen schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann aus Baabe war laut Polizei in seinem Auto eingeklemmt worden, nachdem er auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen war. Warum er von der Fahrbahn abkam war unklar. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt.

RND/dpa