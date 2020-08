Schwesig vor Gespräch mit Nordstream-Führung: „Die Lage ist kritisch“

Sassnitz

Vor einem Gespräch mit der Geschäftsführung der Nordstream 2 AG am Dienstag in Schwerin hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Lage rund um den Pipeline-Bau als kritisch bezeichnet.

Die Situation habe sich durch die Drohungen einzelner US-Senatoren vergangene Woche gegen den Hafen in Sassnitz, von dem die Röhren für den Bau der Ostsee-Pipeline verschifft werden, noch zugespitzt, sagte Schwesig in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Mit den Vertretern des Unternehmens wolle sie über die Lage sprechen und Möglichkeiten sondieren, das Projekt erfolgreich zu beenden.

„Wir halten an dem Projekt fest“

„Wir halten an dem Projekt fest, wir lassen uns nicht einschüchtern“, stellte Schwesig klar. Nordstream 2 sei ein sehr wichtiges Energieversorgungsprojekt nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern, sondern für Deutschland und für ganz Europa. Die Bestrebungen aus den USA, das Projekt zu verhindern, seien inakzeptabel. Die Bundesregierung dürfe sich das nicht gefallen lassen. Es gehe unabhängig von dem konkreten Projekt darum, dass Deutschland und Europa das Recht haben müssten, über ihre Energieversorgung selbst zu entscheiden.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich am Sonntag bei seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo über die jüngste Sanktionsdrohung wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschwert. In einem Telefonat mit Pompeo habe er am Sonntag sein „Befremden“ über den Brief dreier Senatoren an den Fährhafen Sassnitz auf Rügen zum Ausdruck gebracht, sagte Maas am Montag in Berlin. Darin hatten die Mitglieder der Republikanischen Partei von US-Präsident Donald Trump den Betreibern und Aktionären des Hafens mit Einreisesperre in die USA und Einfrieren von Eigentum in den Vereinigten Staaten gedroht.

