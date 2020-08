Wreechen

Wasserwachtler und Schwimmenthusiasten des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund werden sich am Sonntag, 9. August, einer 15 Kilometer langen Schwimm-Challenge stellen. Je nach Wetterlage und Windrichtung wird der Greifswalder Bodden in rügenscher Küstennähe von Wreechen oder aber von Klein Zicker aus durchkämpft. Das DRK geht derzeit von einer Schwimmstaffel und einem Einzelstarter aus, die sich dieser Aufgabe stellen.

Auslöser dieser Challenge ist die dringend notwendige Neuanschaffung eines Kühltransporters in der Stralsunder Tafel. Einer der derzeit zwei im Einsatz befindlichen Fahrzeuge muss Ende des Jahres stillgelegt werden. Für die geplante Neuanschaffung werden 40 000 Euro benötigt.

Sponsoren gesucht

Die Schwimm-Challenge ist wasserbehördlich genehmigt und wird durch den Sanitätsdienst begleitet. Die Organisation des Wettkampfes übernimmt ein ehrenamtliches Team, wie auch die Verpflegung der Akteure an diesem Tag. Für eine ehrenamtliche, physiotherapeutische Behandlung stehen Freiwillige am Zielpunkt des Schwimmens zur Verfügung.

Für die Schwimm-Challenge werden noch Sponsoren gesucht, die den Schwimmern jeden geschwommenen Kilometer mit einer Prämie versüßen. Diese soll dann zu 100 Prozent in die Anschaffung des Kühltransporters fließen. Nach Aussage des DRK ist der Rotary Club Stralsund bereits als Sponsor dabei. Weitere Unterstützer können sich beim DRK unter der Rufnummer 03838 802328/12 oder per Mail an assistentin@drk-ruegen-stralsund.de melden.

