Bergen

Noch ist außer einem tiefen Loch im Boden nicht viel von der neuen Sportschwimmhalle in Bergen zu sehen. Aber schon jetzt hat sie einen Namen, der künftig an der Wand am Eingang hängen soll. Der Neubau wird nach Hannes Präkel benannt. In Erinnerung an das 2008 verstorbene ehemalige Bergener Stadtoberhaupt, das sich bereits vor Jahrzehnten für den Bau einer Schwimmhalle starkgemacht hatte, soll das Bad künftig seinen Namen tragen.

Die jetzige Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) hatte diesen Schritt Anfang Mai beim ersten Spatenstich in der Ruschwitzstraße 40 angekündigt, nun folgte der formelle Akt in Form eines Antrages für die Stadtvertreter. Wo sonst Themen häufig ausgiebig diskutiert werden, war man sich bei dieser Beschlussvorlage schnell einig. Nach knapp 15 Minuten stand die Entscheidung nach kurzem Beifall aus den Reihen fest.

Fast 30 Jahre lang Bürgermeister

Doch was machte diesen Mann so verdienstvoll für Bergen, dass sein Name sofort ins Spiel gebracht wurde, als es um die Namensfindung ging? Hannes Präkel war von 1960 bis 1987 Bürgermeister der Stadt und sei deshalb auch heute noch bei vielen Bürgern in sehr guter Erinnerung. 1988 ist er Ehrenbürger der Stadt Bergen geworden. „Er hat sich sehr für unsere Stadt eingesetzt und war ebenfalls intensiv mit der Umsetzung eines Neubaus einer Schwimmhalle befasst. Kurz vor Beginn der Realisierung des Bauvorhabens verhinderten äußere Umstände die Umsetzung des Vorhabens. Hannes Präkel hat darunter sehr gelitten, dass er ,seinen’ Bürgern diesen Wunsch nicht erfüllen konnte“, begründet die Verwaltung ihren Antrag.

Ein Foto von Hannes Präkel in seiner Funktion als Bürgermeister. Architekt Carsten Verhein überreicht Präkel am 3. Oktober 1970 den Hausschlüssel für die neu errichtete Rugard-Gaststätte. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Hannes Präkel sei der erste Bürgermeister in Bergen gewesen, der sich für ein Schwimmbad einsetzte. Er hatte sich seinerzeit sehr darum bemüht, das Material beschafft und wollte mit dem Bau loslegen. Das weiß Anja Ratzke aus Erzählungen der Familie. „Dann ging er in den Jahresurlaub und das Material war nach seiner Rückkehr nicht mehr da. Es hatte abgegeben werden müssen.“

Materialien für den Bau lagen schon bereit

Stadtvertreter Dr. Uwe Rühlow vom Bergener Bündnis steht in telefonischer Verbindung zu seiner damaligen Sekretärin, die sich noch daran erinnern konnte, wohin die Materialien gingen. „Diese sind damals zwischen Baabe und Sellin im damaligen Ferienheim des Zentralkomitees gelandet. Das hatte ihn tief gekränkt“, sagt er. Hannes Präkel soll sehr darunter gelitten haben, dass er dieses Sportschwimmbad aufgrund äußerer Umstände nicht realisieren konnte. „Den einzigen Wunsch, den ich euch nicht erfüllen konnte, war der Bau der Schwimmhalle“, soll er damals gesagt haben, als er als Bürgermeister abdankte.

Besonders freute sich der fraktionslose Stadtvertreter André Schröder, der sich vor drei Jahren – damals noch Teil der Linke-Fraktion – dafür einsetzte, eine Straße in Bergen nach Hannes Präkel zu benennen. Ohne Erfolg. „Ich möchte meine tiefe Freude zum Ausdruck bringen. Ich danke der Bürgermeisterin, dass sie die Idee dazu hatte und sein Name jetzt an eine Stelle gesetzt wird, wo es passt“, sagt er.

Gedenktafel vor dem Eingang

Einige Stadtvertreter hatten Bedenken mit dieser Entscheidung. Etwa Paul Knüppel (parteilos), der einen zusätzlichen Bezug zu Bergen im Namen gewünscht hätte, beispielsweise Rugard-Hannes-Präkel-Schwimmhalle. Für Dr. Thomas Hirsch (SPD) liege die Wirkungszeit des ehemaligen Bürgermeisters zu weit zurück. Nicht bei jedem, der das Schwimmbad besucht, würde der Name Hannes Präkel eine Erinnerung hervorrufen. „Ich bin der Meinung, solche Dinge dürften nicht im kleinen Kreis entschieden werden“, sagt er. Sein Antrag, noch nicht abzustimmen und erst mal eine Umfrage in der Bevölkerung zu starten, wurde jedoch abgelehnt.

Eine Umfrage hätte zu keinem anderen Ergebnis geführt, ist sich die Bürgermeisterin sicher, „das hätte die Entscheidung nur herausgezögert“. Geplant war zudem eine Hannes-Präkel-Skulptur im Eingangsbereich. Das war der Familie aber eine Nummer zu groß. Stattdessen wird eine Gedenktafel aufgestellt, damit die Besucher Informationen über Hannes Präkel erhalten.

Eine schöne Geste findet die Enkelin Julia Präkel, Mitarbeiterin des Wahlkreisbüros von Angela Merkel und Burkhard Lenz sowie Putbusser Stadtvertreterin. „Ich freue mich über die Ehrung, die meinem Großvater zuteilwird. Er hat viel für die Bürger getan. Das berichten mir noch heute Leute, die ihn als Bürgermeister kannten“, sagt sie.

Baugrube wird ausgehoben

Eine wichtige Hürde für das Schwimmbad nahmen die Stadtvertreter am Mittwoch. Sie haben mehrheitlich dem Grundsatzbeschluss zum Betreiben des Bades sowie in diesem Zusammenhang der Gründung einer Tochtergesellschaft der Bergener Wohnungsgesellschaft zugestimmt.

So sieht die Baustelle nach sechs Wochen aus. Hier wird auf einer Tiefe von 5,20 Meter gegründet. Quelle: Mathias Otto

Auch auf der Baustelle in der Ruschwitzstraße 40 geht es nach den ersten sechs Wochen voran. Die Grasnarbe wurde entfernt und dort eine Schottertragschicht aufgebracht, damit die großen Fahrzeuge auf der Baustelle rangieren können und die Container sicher stehen. Aktuell wird die Baugrube bis zu einer Tiefe von 5,20 Metern für das Schwimmbecken ausgehoben.

Von Mathias Otto