Der erste Spatenstich für das lang diskutierte Schwimmbad in Bergen auf Rügen wird am Sonnabend getätigt. Bleibt die Frage, wie das Bad künftig betrieben werden soll und wer die Leitung übernimmt. Verwaltung und Kommunalpolitiker stellten dafür die Weichen.

Schwimmhallenbau auf Rügen: Neuer Geschäftsführer tritt Dienst im Herbst an

