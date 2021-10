Schwimmhallenbau auf Rügen: Warum Bergen nun die Baustelle überwachen lassen will

Bergen

Die Arbeiten an Bergens Großprojekt Sportschwimmbad kommen gut voran. Die Arbeiter auf der Baustelle sind derzeit damit befasst, die Sohle für das Schwimmbecken zu errichten. Nebenbei laufen die Ausschreibungen für die nächsten Gewerke. Kurzum: Alles läuft nach Plan, wie Bauamtsleiter Volker Paarmann in der jüngsten Bauausschusssitzung mitteilte.

Was allerdings fehlt, sei eine Rund-um-die Uhr-Überwachung. Zum einen aufgrund der angespannten Lage im Baustoffsektor. Dadurch sei die Sicherung des Materials auf der Baustelle von enormer Bedeutung. Auf der anderen Seite gebe es besonders in einem Wohngebiet die Gefahr, dass sich unerlaubt Kinder aufhalten könnten. Von daher sei bei einem Projekt in dieser Größenordnung eine Überwachung mit Kamera zu empfehlen. Die ist allerdings nicht günstig. Rund 45 000 Euro würde es kosten, die Baustelle 24/7 durch eine Fremdfirma überwachen zu lassen.

Baugeschehen im Zeitraffer

„An den Eckpunkten der Baustelle würden Masten montiert, die das gesamte Baufeld im Blick haben und überwachen. Die Stadt Bergen wird die entsprechenden Informationen und Daten zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt der Bauamtsleiter. Guter Nebeneffekt: Man könne das Baugeschehen im Zeitraffer verfolgen.

Auf der Baustelle werden auch Materialien zwischengelagert. Quelle: Mathias Otto

Obwohl der Ausschuss einstimmig die Empfehlung für die Stadtvertretung gab, kamen kritische Nachfragen. Kathrin Parpat (FDP) verwies bei dieser fünfstelligen Summe auf die Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Außerdem: „Wir haben den einzelnen Gewerken ein Gesamtangebot gemacht. Der Dienstleister ist demnach selbst für seine Materialien zuständig. Wenn jemand meint, er muss eine Tonne Betonsäcke auf die Baustelle hinstellen, ohne diese zu sichern, dann sind wir doch nicht dafür zuständig.“

Bergen hat Erfahrung mit Diebstählen

Volker Paarmann verweist auf die angespannte Lage. Deswegen würden viele Unternehmen schon jetzt die Materialien kaufen, die sie später erst benötigen, und sie deshalb auf den Baustellen zwischenlagern. Auch die Stadt Bergen hat ein Interesse daran, dass die Baustoffe nicht gestohlen werden.

„Ich habe noch den Buntmetalldiebstahl von den Arbeiten an der Schule am Grünen Berg in Erinnerung. Mit Versicherung und Abrechnung war das eine unendliche Geschichte, die den Bauprozess behindert hatte“, so Volker Paarmann. Mit dem Aufstellen von Kameras könnte man Diebstählen vorbeugen und versuchen zu verhindern.

Ob die Stadt Bergen ein Unternehmen beauftragt, das für den Bereich Überwachung der Baustelle in der Ruschvitzstraße zuständig ist, entscheiden die Stadtvertreter in ihrer nächsten Sitzung.

Von Mathias Otto